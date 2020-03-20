疫情不減遊興 阿里山花季住房率回穩

阿里山神木賓館花季期間住宿開紅盤，滿房至四月中旬。 （記者蔡宗勳翻攝）

2020-03-20 05:30:00

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受武漢肺炎疫情衝擊，阿里山花季團客退訂率估逾九成，飯店業者叫苦連天，然而花季期間，遊客化整為零，自駕旅遊大增，團客退，散客補，指標性飯店住房率達六成以上，阿里山神木賓館甚至天天客滿，業者暫時鬆口氣。

團體遊客退訂率逾9成 自駕散客增

每年為期一個月的阿里山花季，過去一房難求，今年花季房間早在去年底就被團客預訂六成以上，加上自由行散客，三月中旬到四月中旬的訂房率平均達八成，但疫情打亂旅遊市場，團客退訂潮至四月底，阿里山國家森林遊樂區一天看不到三輛遊覽車，與以往動輒百部起跳有天壤之別。

業者：今年花況好 整體住房率還可以

遊樂區內飯店業者指出，疫情緊張，團體旅遊乏人問津，紛紛退訂，日前曾經到郵局轉帳退款一百多萬元的訂金，狀況悽慘，幸好今年花況頗受好評，吸引不少自駕上山的賞花客，有部分遊客詢問得知還有空房，決定住一晚看日出，一日遊變二日遊，使得整體住房率還算差強人意。

兩指標旅館 平日7成、假日8成住房

嘉義林管處訪查遊樂區十二家旅宿業者花季期間住房概況，園區內兩間指標性飯店阿里山賓館與阿里山閣，平均住房率約六、七成，但部分平日僅兩、三成，假日達到七、八成，冷熱有別。

阿里山神木賓館開紅盤 住房百分百

開出紅盤的阿里山神木賓館總經理呂建銘表示，原先以經營新加坡、馬來西亞與香港的遊客為主，但三、四月退近了四十團，所幸自駕遊補上，到四月中旬保持滿房狀態。

政論節目主持人張啟楷前天忙裡偷閒到阿里山賞櫻並住宿一晚，並在臉書表示，回嘉義賞櫻、探訪神木，置身阿里山雲海遠離吵雜與塵埃，也不忘提醒民眾，賞櫻仍要保持安全距離。

阿里山賓館：上山享受芬多精 有助抗疫

阿里山賓館總經理高芳逸表示，疫情嚴峻，反而有些人上山賞花享受芬多精浴健身，住房狀況愈來愈好，十九日晚上就客滿了。

阿里山賓館前森之道染井吉野櫻。 （黃源明提供）

阿里山工作站染井吉野櫻櫻王，人氣很旺。 （黃源明提供）

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