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防疫戶外遊成首選 嘉義高跟鞋教堂遊客增3成

阿里山「櫻王」已滿開，每逢假日均吸引人潮前來賞花捕捉美景。（陳芳宜提供）

阿里山「櫻王」已滿開，每逢假日均吸引人潮前來賞花捕捉美景。（陳芳宜提供）

2020-03-19 05:30:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕受武漢肺炎疫情影響，民眾減少國外旅遊，國內空曠旅遊地區成為民眾首選，嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂在疫情延燒後，遊客增加，負責營運的所羅門公司董事長陳建璋說，高跟鞋教堂園區通風良好，營造為親子遊憩區，目前成為家庭親子旅遊熱門景點，假日遊客逆勢成長，較去年增加三成。

空曠景點受青睞 遊客逆勢成長

高跟鞋教堂興建至今約四年，近年來因新鮮感降低，致遊客變少；陳建璋說，目前平常日遊客仍不多，但假日遊客大增，一天超過三千多人，因園區草皮完整，許多親子家庭帶著野餐帳棚來遊憩。

陳建璋說，園區最熱門的是遊園小火車，目前規劃將要行駛到布袋商港內，增加遊程，園區內也有伴手禮店，可吃又可玩，一旁賞海平台可看夕陽；家庭親子遊客停留時間超過一個小時，估計一人消費超過三百元，消費力反而較一般進來拍照就離開的遊覽車團客更高。

阿里山區值花季 也吸引遊客前往

不受疫情影響，嘉義縣大阿里山區值花開時節，阿里山國家森林遊樂區上週末假日湧入一萬三千多名遊客，本週平常日一天有超過四千多人入園，目前阿里山工作站前「櫻王」已滿開，本週週末預計仍有不少遊客上山賞花。

檜意森活村 假日親子客源增加

嘉義市檜意森活村營運長鄭文吉說，受疫情影響，平日搭乘遊覽車到園區旅遊的退休族群等團客減少，不過假日自行出遊的家庭親子客源增多，園區將規劃活動來吸引遊客；他認為，高中以下師生禁止出國後，國旅會增加，台灣每年一千多萬的出國人次，只要有一半選擇在國內旅遊，對國旅市場就有助益。

疫情反而對國旅市場有助益

鄭文吉建議，政府可培訓領有證照，但無客人可接的導遊，可在國內各景點擔任導覽員，推廣深度旅遊，薪資可用擴大就業方案等模式辦理支應，減少失業情形，並提升景點遊憩品質。

布袋高跟鞋教堂假日遊客增加，教堂旁的觀海平台也是遊客駐足拍照景點。（記者林宜樟攝）

布袋高跟鞋教堂假日遊客增加，教堂旁的觀海平台也是遊客駐足拍照景點。（記者林宜樟攝）

布袋高跟鞋教堂假日遊客增加，教堂旁的觀海平台也是遊客駐足拍照景點。（記者林宜樟攝）

布袋高跟鞋教堂假日遊客增加，教堂旁的觀海平台也是遊客駐足拍照景點。（記者林宜樟攝）

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