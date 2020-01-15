新港農會拚命三郎衝業績 年終獎金近5個月

新港農會輔導青農種植空心菜，供應連鎖量販店，創造更高利基。（記者蔡宗勳攝）

2020-01-15 05:30:00

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕又到年終獎金發放時刻，嘉義縣十八個農會因經營績效有高低，年終紅包厚薄不同，「薪情」最好的新港鄉農會發四‧五至四‧八個月，員工年終可領十六萬兩千元到近四十萬元不等，令人艷羡。

各級農會薪水採薪點制，依各農會經營狀況核定每點多少錢，縣農會、新港、義竹、鹿草與竹崎地區農會都是最高的每點六百元，最低的農會每點四百廿三元，同樣是八十點薪等者，每個月薪水差一萬四千一百六十元，年終獎金差距更大。

每日運銷50噸蔬菜拍賣

新港鄉農會總幹事陳永華指出，農會信用部業務一向穩健，存放款都是全縣第一，供銷業務成果亮麗，經營的共同運銷平均每天約有五十噸蔬菜運往各大果菜市場拍賣，另輔導精緻農業，由農會代銷至連鎖賣場，為農友創造更高的利基，農會也同蒙其利。

員工親送新農優質米到宅

陳永華說，新港農會員工都像「拼命三郎」工作，大伙兒主動接洽用米量較高的餐廳、小吃業者，並親送新農優質米到宅，賣米精神媲美「經營之神」王永慶。

義竹農會分3次發放獎金

年終獎金有三到七個月不等的義竹農會，為讓員工妥善運用，分三次發放，農曆年前先給一至一‧五個月，四月底再領一筆，讓員工可在五月輕鬆繳稅，中秋節前領最後一次，讓員工可支付孩子的學費或住宿費。

義竹鄉農會總幹事翁永寧表示，義農位在農業先天條件不足的海區，靠員工努力業務蒸蒸日上，烘乾機效率遠近馳名，北從新竹南至屏東都有其他農會或糧商載來代烘，成為義農重要業績，另外也做地主與佃農媒介，讓雙方安心，再藉由產銷合一利農機制，「錢途」光明。

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