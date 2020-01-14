嘉義立委選將 12人拿不回保證金

2020-01-14 05:30:00

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕依公職人員選舉罷免法規定，立委選舉須繳納廿萬元保證金，中央選舉委員會也會給予候選人選舉補助金，但兩者都設發回及領取門檻，這次嘉義縣市三個立委選區共十八位候選人，都各只有該選區當選者及落選頭能拿回保證金、領取補助款，其餘十二位因得票未達門檻，落得全盤皆墨。

當選人及落選頭獲選票補助

選罷法第卅二條規定，登記為候選人時，應繳納保證金，立委選舉保證金廿萬元，原則上於當選人名單公告後卅日內發還保證金，但發還有條件限制，候選人得票數要達該選舉區總選舉人數的十分之一，才得領回保證金。

依此規定，嘉縣第一選區（海區）得票要達一萬九千九百八十六票，才能拿回廿萬元保證金，選舉結果只有當選者民進黨蔡易餘及最高票落選的國民黨王啓澧達標，其餘兩人被沒收。

嘉縣第二選區（山區）門檻為兩萬兩千兩百八十六票，僅民進黨當選者陳明文及落選頭無黨籍林國慶可拿回保證金，其餘四人皆被沒收；嘉市門檻為兩萬一千兩百六十票，民進黨當選者王美惠及落選頭國民黨傅大偉跨越門檻，其餘六人皆被沒收，保證金共一百廿萬元入帳國庫。

中選會給予的選舉補助金，依選罷法第四十三條規定，補助款的領取無論候選人當選與否皆有資格，但所得票數須跨越當選人票數的三分之一才符合領取每票卅元補助金資格。

嘉義縣市三個立委選區，有六位候選人獲補助金，蔡易餘獲兩百四十三萬○八百四十元稱冠，王美惠兩百四十萬九千九百九十元居次，陳明文兩百一十六萬四千兩百三十元居第三，落選者中以林國慶的一百九十三萬兩千四百五十元最多。

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