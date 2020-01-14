嘉義4大宮廟送年菜 地藏庵發紅包

嘉義四大宮廟等多個團體匯聚愛心，將在廿一日送出一千五百份年菜及年節紅包給弱勢家庭。（記者蔡宗勳攝）

2020-01-14 05:30:00

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣政府連續第八年推出「年菜送暖溫馨我嘉」，今年有四大宮廟等多個團體匯聚愛心，將在廿一日送出一千五百份年菜及年節紅包；另外，嘉義市九華山地藏庵將發放低收入戶每戶四千六百元，昨由縣長翁章梁代表收下八百卅八萬一千兩百元支票，讓一千八百廿二戶窮苦人家好過年。

1822低收入戶 每戶發4600元

今年「年菜送暖溫馨我嘉」的六道應景年菜分別為「干貝櫻花蝦米糕」、「西湖糖醋鱸魚」、「皇宮鹿茸燉雞」、「萬巒豬腳」、「御品佛跳牆」及「開運白菜獅子頭」，每戶各有兩包年節紅包。

今年共襄盛舉的寺廟及單位分別為，嘉義市九華山地藏庵捐一百八十萬元、嘉縣新港奉天宮四十五萬元、朴子配天宮廿七萬元、阿里山茶葉生產合作社廿萬元及民雄大士爺廟十八萬元，善款用來採購一千五百份愛心年菜及提供每戶三百元年節紅包。

嘉邑行善團 1500份500元紅包

首度加入贊助行列的嘉義市嘉邑行善團，愛心加碼一千五百份五百元年節紅包，嘉義市福添福社會福利慈善基金會也捐五萬元辦理年菜業務。

嘉義市九華山地藏庵自二○○四年起，在農曆春節前將溫暖傳送到嘉縣各角落，十七年來冬令救濟，愛心不間斷，至今年捐贈的冬令救濟金及白米代金累計已達八千兩百八十六萬八千一百元。

翁章梁代表弱勢朋友感謝地藏庵長年的愛心和善行，他也指示縣府社會局配合協助辦理，儘速轉發救濟現金及各界捐助貧窮邊緣戶春節關懷金或禮券。

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