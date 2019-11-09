嘉縣節電補助2.0 巡迴各鄉鎮受理

嘉義縣長翁章梁（左二）宣布啟動今年第二期節電補助。（記者林宜樟攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府昨宣布啟動今年第二期節電補助，為方便民眾申請，環保局率先全國設立「一般住宅E化線上申請」平台，民眾可利用電腦、手機上網申請，並將派員巡迴十八鄉鎮市受理申請，讓偏鄉民眾更方便。

一般住宅也可上網申請

嘉義縣長翁章梁昨宣布啟動「嘉義縣家電汰換補助便民服務二‧〇」，一般住宅E化線上申請平台十一月十一日早上八點開放申請，下鄉巡迴協助民眾申辦部分，首站將於十一日早上九點在民雄鄉公所三樓進行。

嘉義縣第二期汰換補助金額四千萬元，開放申請至補助款用完為止，受理申請項目為服務業、機關、學校有冷氣、冰箱及燈具等，一般住宅為冷氣及冰箱，最高補助三千元，補助購置時間依統一發票及收據日期計算，二○一八年十二月七日後購買均可受理，並有七十二家業者代為申請補助。

環保局長張根穆說，中低及低收汰換冰箱另有補助，最高額度一萬元，有需求民眾可洽詢社會局或各鄉鎮市公所；節電補助辦法可上「嘉義縣環境保護局好康專區」網站查詢。

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