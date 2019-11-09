總經費3.8億 嘉縣9危橋將改建

嘉縣中埔裕民橋被列入優先改建橋梁。（記者林宜樟翻攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕宜蘭南方澳斷橋發生後，政府進行橋梁檢測，行政院長蘇貞昌昨到嘉義縣東石鄉視察，瞭解風險橋梁改建計畫，他強調，政府注意危險、老舊橋梁改善，嘉縣府提出的九座危險橋梁，改建經費共三億八千七百七十一萬元，考量縣府財政困難，將由中央全額補助，保障民眾通行安全。

蘇貞昌：中央全額補助

蘇貞昌昨由嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等陪同視察東石臥龍橋，再到布袋建德宮、竹崎真武廟參拜，推薦農產=.

縣府建設處長林聰利簡報，嘉縣共一千一百一十六座橋梁，縣府每年辦理橋梁定期檢測，其中一年內應維修改善共一百三十七座，已自籌一千八百萬元經費辦理；特殊風險橋梁有東石臥龍橋、中埔裕民橋、水上潭上橋，下庄尾橋、番路濁水溪橋、布袋龍宮橋，江菜橋、大埔九恭橋、六腳玄天橋等九座。

蘇貞昌表示，鄉親天天使用橋梁，政府以人民的福祉為優先考量，地方有困難，中央全額補助；翁章梁說，縣府財政困難，感謝中央協助，會全力配合儘速改建。

中埔裕民橋等3橋優先

林聰利指出，優先改建三座橋，其中東石臥龍橋於一九九八年竣工，因位處地層下陷區域，造成橋梁過低，通水斷面嚴重不足，易阻礙排水，且橋體鋼筋嚴重外露鏽蝕，橋梁主構件與次要構件加劇劣化，改建經費一億一千八百二十二萬元，新橋梁將提高兩公尺，兩側引道也會改建。

另外，中埔裕民橋一九九五年竣工，主構件混凝土嚴重剝落、鋼筋嚴重鏽蝕，改建經費七千六百七十五萬元；水上潭上橋於一九六六年竣工，為水上鄉通往台南市白河區重要橋梁，橋台及橋墩基礎遭嚴重沖刷，改建經費六千五百萬元。

蘇貞昌強調，臥龍橋當時因未考慮海水鹽害、未與區域排水整合等原因，完工才廿多年就需改建，請公路總局協助縣府，配合排水系統及當地環境，進行適當設計。

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