竹崎椪柑評鑑 行銷「竹橘香」品牌

竹崎地區農會辦理柑桔評鑑，行銷「竹橘香」柑橘品牌。。（記者蔡宗勳攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉縣竹崎地區農會行銷「竹橘香」椪柑品牌，昨舉辦椪柑評鑑，八十組農友參加，塘興村果農劉文錦脫穎而出，膺選新科竹崎「椪柑王」。

評鑑邀請嘉義大學教授李堂察、副教授張栢滄、助理教授林明瑩、台南區農改場副研究員張文肇、嘉義農試所助理研究員陳祈男擔任評審，就椪柑的外觀、品味質地與糖度進行評分；結果劉文錦奪冠，亞軍柯俊榮、柳盈套，季軍何清火、林石隆、林泰龍，優良獎林宏文等十人。

李堂察說，八月份降雨天數多，日照不足，非坡地的柑桔樹根部易浸水腐爛，今年果實普遍偏小，不過口感、甜度仍維持水準，品質不錯，具市場競爭力。

竹崎地區農會總幹事林孟怡表示，竹崎是國內重要椪柑產區，農會與鄉公所合作推出「竹橘香」品牌，辦理評鑑提供果農精益求精、觀摩再進步的平台，讓「竹橘香」成為消費者第一指名。

竹崎鄉長曾亮哲強調，竹崎椪柑、柳丁品質備受肯定，今年周徑廿七公分以上椪柑，產地價從每台斤廿至四十元不等。

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