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首頁　>　嘉義縣

阿里山6震災戶原地安置 有譜

2019-11-07 05:30:00

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕九二一大地震震毀阿里山鄉中山村六戶人家家園，居民被安置在自忠段林班地上的組合屋，限期四年，但如今已住了近廿年；嘉義林管處依法要求住戶搬離、返還土地，經協商，將由阿里山鄉公所提土地撥用計畫，報請中央核准繼續安置震災戶。

中山村長朱海良說，受災戶安置於自忠段林班地，由於災民先人早在日治時期就在附近居住，住戶希望能在該區終老，陳情林管處同意讓他們續住。

嘉義林管處副處長李定忠表示，受災戶依法須拆屋返還土地，今年五月協調請阿里山鄉公所提報安置計畫送縣府核定，鄉公所在八月底函文嘉義縣政府，提及申請撥用組合屋所在地，但無計畫詳案，縣府正督導公所盡速提出撥用計畫，公所正擬定具體撥用計畫，預定十一月廿日前送至縣府，核定後向林管處提出土地撥用申請，最終仍須行政院核定。

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