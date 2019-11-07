嘉縣班班有冷氣 1.6億分4年編列

嘉義縣立永慶高中去年獲社會資源贊助在教室安裝冷氣，學生開心不已。（記者林宜樟翻攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府推動縣內高、國中小班班有冷氣，縣長翁章梁昨在議會表示，全縣各學校教室裝冷氣約需一億六千萬元，將採「一次購足，分年編列」方式辦理，明年度總預算先編列一千萬元進行教室電力改善，不足部分視財政狀況追加，希望明年就能開始安裝冷氣，改善學生學習環境。

明年度總預算 編千萬改善電力

翁章梁強調，鄰近的嘉義市國中小教室已開始安裝冷氣，嘉義縣目前規劃一年編列四千萬元經費，分四年逐年編列。

嘉義縣議員詹琬蓁等人今年五月時提案，夏季氣溫屢創新高，酷熱的教室妨礙學生學習情緒，請縣府在各校教室裝冷氣，提升學生學習成效；詹琬蓁昨在縣政總質詢時詢問進度，並建議教師辦公室也安裝冷氣。

嘉縣府教育處初步統計，嘉義縣高中、國中小共一百廿九校、一千四百四十八間教室，需裝設兩千五百六十四台冷氣，一台預算六萬兩千元；教育處代理處長李美華說，有些教室空間大，學生少，可以隔板減少冷氣安裝數量，避免耗能，會再針對山區學校及各學校行政辦公室等需求進行調查。

冷氣電費使用者付費 弱勢有補助

李美華指出，已先進行高、國中教室電力檢測，避免冷氣安裝後無法負荷，明年再進行電力改善，國小教室也會進行；冷氣電費原則採使用者付費，由學生按電表度數分攤電費，至於弱勢學生，縣府會再擬定配套措施補助。

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