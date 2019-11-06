嘉縣3對老夫妻 獲金婚孝悌楷模獎

和諧孝悌文教基金會表揚全國孝悌楷模、金婚孝悌楷模，獲獎的葉志紘（右四）、林勝仁（左四）夫婦及吳瑞益（左一）夫婦親自出席表揚大會受獎。（記者王善嬿翻攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者王善嬿／嘉義報導〕財團法人和諧孝悌文教基金會選拔今年金婚孝悌楷模、全國孝悌楷模，嘉義縣有三對結婚五十年以上夫妻獲選金婚孝悌楷模獎，其中，梅山國小退休教師林勝仁與擔任鄰長的妻子李素惠，事親至孝，為地方表率。

全國孝悌楷模葉志紘 偕妻孝順長輩

此外，竹崎鄉義隆村長葉志紘的父母親去年獲該基金會金婚孝悌楷模，葉志紘延續孝悌美德，今年獲得該基金會全國孝悌楷模獎；他與妻子悉心照料父母及阿嬤，全家常一起參加社區活動、健走運動，是地方稱羨的孝親家庭。

金婚孝悌楷模林勝仁，在梅山國小服務四十年，深受學生喜愛，妻子李素惠打理家務，為幫忙家計，曾在市場開服飾店；林勝仁父母在世時，家裡三代同堂，和樂融融，太太忙著做生意時，媽媽幫忙照料他的念國小的兒女。

對於婆媳相處之道，李素惠認為，長輩偶爾心情不好會囉嗦，做子女應體諒、不要跟長輩計較；林勝仁在父母相繼過世後，愛屋及烏照料九十歲丈母娘，地方傳為佳話。

吳瑞益、吳李素美夫妻早年婚後協助家裡經營竹筍業，後來改種水果，如今吳父已過世，吳母高齡九十五歲，子孫五代同堂十分熱鬧。

羅添、羅何玉音夫妻從事竹筍、蔬菜農務，兩人胼手胝足打拚事業，子女事業有成；羅添夫妻說，自小受父母疼愛，懂事孝順父母天經地義，兩人照顧高齡九十八歲羅母，無微不至。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法