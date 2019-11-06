阿里山幸福巴士未上路 嘉縣公車續行駛

嘉義縣公車處將繼續提供阿里山鄉南三村（山美、新美及茶山村）居民公共運輸服務。（記者林宜樟攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣公車處推出「需求反應式運輸服務」（DRTS），提供阿里山鄉居民公共運輸，縣府今年辦理「幸福巴士計畫」，原阿里山鄉南三村路線計畫由阿里山鄉公所幸福巴士承接，但十一月起DRTS路線停駛，幸福巴士卻還未上路，縣議員武清山昨在議會質詢此事，批「公共運輸竟有空窗期？」縣長翁章梁答詢時承諾，縣公車服務將持續至幸福巴士上路。

DRTS路線11月起停駛 惹民怨

需求反應式運輸服務是指運輸業者依照使用者需求，彈性規劃班表及行車路線，縣公車處長郭良江表示，去年底縣公車處以中型巴士服務阿里山鄉南三村（山美、新美及茶山村）居民，早班車從嘉義市發車，經龍美至茶山，一天來回各四班，晚班車從茶山開回嘉義，預定營運期程至今年十月底。

公所採購2輛小巴 年底前交車

縣府建設處長林聰利說，公路總局補助幸福巴士計畫，營運費用由中央補助九十五％，縣府自籌五％；阿里山鄉公所申請兩條路線，一年營運費一百六十二萬元，原預定十月底開始營運，因作業延遲，公所獲補助一百八十三萬餘元採購的兩輛七人座小型車，尚未交車。

縣議員武清山指出，十一月起，服務處湧入鄉親抱怨電話，批公共運輸竟有空窗期？他說，阿里山鄉公所採購的小型車預定年底前交車，現今距年底剩一、兩個月，阿里山鄉南三村路線一年營運費約百萬元，請縣府籌經費營運到鄉公所幸福巴士承接，不要因空窗期而造成民怨。

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