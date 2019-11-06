為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　嘉義縣

阿里山幸福巴士未上路 嘉縣公車續行駛

嘉義縣公車處將繼續提供阿里山鄉南三村（山美、新美及茶山村）居民公共運輸服務。（記者林宜樟攝）

嘉義縣公車處將繼續提供阿里山鄉南三村（山美、新美及茶山村）居民公共運輸服務。（記者林宜樟攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣公車處推出「需求反應式運輸服務」（DRTS），提供阿里山鄉居民公共運輸，縣府今年辦理「幸福巴士計畫」，原阿里山鄉南三村路線計畫由阿里山鄉公所幸福巴士承接，但十一月起DRTS路線停駛，幸福巴士卻還未上路，縣議員武清山昨在議會質詢此事，批「公共運輸竟有空窗期？」縣長翁章梁答詢時承諾，縣公車服務將持續至幸福巴士上路。

DRTS路線11月起停駛 惹民怨

需求反應式運輸服務是指運輸業者依照使用者需求，彈性規劃班表及行車路線，縣公車處長郭良江表示，去年底縣公車處以中型巴士服務阿里山鄉南三村（山美、新美及茶山村）居民，早班車從嘉義市發車，經龍美至茶山，一天來回各四班，晚班車從茶山開回嘉義，預定營運期程至今年十月底。

公所採購2輛小巴 年底前交車

縣府建設處長林聰利說，公路總局補助幸福巴士計畫，營運費用由中央補助九十五％，縣府自籌五％；阿里山鄉公所申請兩條路線，一年營運費一百六十二萬元，原預定十月底開始營運，因作業延遲，公所獲補助一百八十三萬餘元採購的兩輛七人座小型車，尚未交車。

縣議員武清山指出，十一月起，服務處湧入鄉親抱怨電話，批公共運輸竟有空窗期？他說，阿里山鄉公所採購的小型車預定年底前交車，現今距年底剩一、兩個月，阿里山鄉南三村路線一年營運費約百萬元，請縣府籌經費營運到鄉公所幸福巴士承接，不要因空窗期而造成民怨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

嘉義縣今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播