新港二期稻改種黑豆 農民收入增加

嘉義縣新港鄉農會輔導農民轉作黑豆，收購後還開發「黑娘媽」品牌的黑豆茶、香酥黑豆等產品。（記者王善嬿攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者王善嬿／新港報導〕嘉義縣新港鄉農會昨舉行「新港好米糧（米穀加工製品）暨農民節大會」，展售稻米、蔬菜、花卉等農特產品，農會近三年來為提升 農民收入，輔導農民二期稻作改種黑豆，利用黑豆製作黑豆蔭油、黑豆茶、香酥黑豆等產品，目前每年種植面積近百公頃、年產約二百五十噸黑豆，由農會統一收購，加上有轉作獎勵金，一分地收入平均達一萬六千元，相較稻米一分地賺不到一萬元，相對的提升收入。

農民節大會表揚協助農業推廣業務等有功人員一○五人，並且進行「稻米品質競賽」頒獎，獲獎者為第一名郭益守、第二名林炳坤、第三名林清秀，優勝為鄭政義、林鴻儒、吳煌炎、翁崇豪及陳進源。

縣長翁章梁表示，台灣糧食自給率約三成多，雜糧有近九成自國外進口，新港鄉農會近年配合農糧署政策，輔導農友契作黑豆，目前是國內黑豆契作面積最大的農會，並以「黑娘媽」品牌開發優質黑豆茶、黑豆漿等產品，是一個良好的農產示範。

新港鄉農會總幹事陳永華說，由於農民種稻收入不好，以往黑豆都自國外進口，農會近三年輔導農民將二期稻作改種黑豆，且種黑豆有助肥沃土壤。農會推廣部主任何麗質說，去年黑豆種植面積近百公頃，年產達二百五十噸，今年契作面積略減，不過，一分地稻米收入不到一萬元，種黑豆有政府轉作獎勵金，加上以一公斤平均四十三元收購，一分地收入可達一萬六千餘元，超過種稻收入。

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