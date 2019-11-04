為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　嘉義縣

新港二期稻改種黑豆 農民收入增加

嘉義縣新港鄉農會輔導農民轉作黑豆，收購後還開發「黑娘媽」品牌的黑豆茶、香酥黑豆等產品。（記者王善嬿攝）

嘉義縣新港鄉農會輔導農民轉作黑豆，收購後還開發「黑娘媽」品牌的黑豆茶、香酥黑豆等產品。（記者王善嬿攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者王善嬿／新港報導〕嘉義縣新港鄉農會昨舉行「新港好米糧（米穀加工製品）暨農民節大會」，展售稻米、蔬菜、花卉等農特產品，農會近三年來為提升 農民收入，輔導農民二期稻作改種黑豆，利用黑豆製作黑豆蔭油、黑豆茶、香酥黑豆等產品，目前每年種植面積近百公頃、年產約二百五十噸黑豆，由農會統一收購，加上有轉作獎勵金，一分地收入平均達一萬六千元，相較稻米一分地賺不到一萬元，相對的提升收入。

農民節大會表揚協助農業推廣業務等有功人員一○五人，並且進行「稻米品質競賽」頒獎，獲獎者為第一名郭益守、第二名林炳坤、第三名林清秀，優勝為鄭政義、林鴻儒、吳煌炎、翁崇豪及陳進源。

縣長翁章梁表示，台灣糧食自給率約三成多，雜糧有近九成自國外進口，新港鄉農會近年配合農糧署政策，輔導農友契作黑豆，目前是國內黑豆契作面積最大的農會，並以「黑娘媽」品牌開發優質黑豆茶、黑豆漿等產品，是一個良好的農產示範。

新港鄉農會總幹事陳永華說，由於農民種稻收入不好，以往黑豆都自國外進口，農會近三年輔導農民將二期稻作改種黑豆，且種黑豆有助肥沃土壤。農會推廣部主任何麗質說，去年黑豆種植面積近百公頃，年產達二百五十噸，今年契作面積略減，不過，一分地稻米收入不到一萬元，種黑豆有政府轉作獎勵金，加上以一公斤平均四十三元收購，一分地收入可達一萬六千餘元，超過種稻收入。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

嘉義縣今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播