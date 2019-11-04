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布袋商港試辦收費釣魚 首月損益兩平

嘉義縣沿海即將進入白帶魚季節，布袋商港北堤釣客異口同聲說「準備好了」。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣沿海即將進入白帶魚季節，布袋商港北堤釣客異口同聲說「準備好了」。（記者蔡宗勳攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣布袋商港北堤十月起試辦收費釣魚，推行首月有五百五十餘人次繳費釣魚，損益兩平，十一月進入夜釣白帶魚熱季，開放時間延長三個小時至半夜十二點，釣客人次可望衝高，讓收費釣魚措施步上軌道。

10月試辦每天100元 外界不看好

國內商港、漁港以往考量安全、國防等因素，禁止釣魚，違者不是被驅趕，就是被處以六百元以上三千元以下罰款。

在立委蔡易餘等人爭取下，台灣港務公司同意開放布袋商港北堤（長六百六十公尺區域）釣魚權，經過評選，委託布袋釣魚協會管理，付費釣魚每天費用一百元，釣客須穿救生衣、止滑鞋，由管理單位代辦保險。

釣客支持 首月竟有550多人次

布袋釣魚協會常務理事賴偉文指出，當初港務公司採收費管理方式時，外界都不看好，協會為了推動安全釣魚，硬著頭皮承接，原已做好虧本經營的打算；結果釣友相當支持商港開放釣魚權措施，推行首月有五百五十餘人次來釣魚，加上救生衣出租收入，足以支付每月約六萬元人事開銷。

11月白帶魚季 開放延到半夜12點

陳姓釣客表示，北堤為嘉縣最凸出台灣海峽之處，外海風浪大時，魚群入港避風，且釣場有許多蚵棚，很有機會釣到鱸魚、石斑、黑格等高經濟魚種，釣友不會計較收費，只擔心釣況不佳，空手而歸。

賴偉文強調，北堤原本開放時間為早上五點至晚上九點，十一月進入白帶魚、黃魚大咬季節，延長開放至半夜十二點，最近只要較強的鋒面南下，成群白帶魚就有可能進入北堤海域周邊，屆時魚訊傳出，釣客蜂湧而至。

鄭姓釣客說，白帶魚瘋咬時，一個晚上釣個三、四十斤是稀鬆平常的事，賣個上萬元非難事，釣友無不期待前來大展身手。

嘉義縣布袋商港北堤試辦付費釣魚，第一個月損益兩平。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣布袋商港北堤試辦付費釣魚，第一個月損益兩平。（記者蔡宗勳攝）

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