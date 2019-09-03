骨頭放路邊餵養「浪浪」 引民怨

2019-09-03

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕有一位愛媽（愛狗女士）常到嘉縣鹿草下麻村台糖下半天農場辦公室外及附近民宅前，放置大量骨頭與豬皮餵養流浪狗，致當地環境髒亂不堪，嘉縣家畜疾病防治所長林珮如表示，這種飼食方式造成環境問題，也危及流浪狗健康，將循線找到愛媽勸導，如不聽，將轉報環保單位依法開罰。

愛狗女士放置 距住家僅20公尺

據了解，這位愛媽都利用晚上甚至半夜載來大量骨頭與豬皮放置路邊，供應在當地出沒的一、二十隻流浪狗食用，之前曾直接放在民宅住門前，遭抗議後，移到距住家約廿公尺處，但異味隨風飄送，並滋生蚊蠅，讓當地住戶苦不堪言。

異味飄散蚊蠅滋生 破壞環境

嘉義市動物保護協會理事長吳育才表示，在路邊放置廚餘餵食的行為不可取，反而會讓流浪狗背負罵名，甚至造成毒殺或暴力等衝突事件發生，呼籲真正的愛心務必要落實「乾淨餵食」。

疾防所：若勸導不聽 轉環局開罰

吳育才說，狗狗如吃下雞骨、鴨骨，骨頭大多會累積在肚子裡，造成永久性傷害，細骨甚至會穿刺食道，有致命之虞，千萬不能餵食狗可以吞下去的骨頭。

林珮如表示，這種飼食方式不僅危及流浪狗健康，更嚴重破壞環境，這位愛媽如勸導不聽，將蒐集事證，請環保單位依廢棄物清理法開罰，另將協調鹿草鄉公所請清潔隊清理產業道邊骨頭、豬皮等廚餘。

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