嘉新國中三好校園文藝季 學生展現多元軟實力

嘉義縣立嘉新國中舉辦三好校園文藝季。（嘉新國中提供）

嘉義縣立嘉新國中長期推動藝文教育，昨晚舉辦「三好校園文藝季－友善校園園遊會暨藝才社團成果發表」，打擊隊、直笛、合唱、民俗舞及多元社團表演吸引社區民眾熱情參與，見證學生站上舞台展現自信、才華及藝術教育成果。

嘉新國中校長陳彥榕說，雖然沒有設立「藝才班」，但學校深耕藝術教育，每年定期舉辦社團成果發表會，提供孩子展現自我的舞台；普通班學生憑藉對藝術的熱愛與努力，獲得114學年度全國學生音樂比賽國中團體B組優等及114學年度全國學生舞蹈比賽民俗舞全國優等，展現卓越成果。

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昨晚發表會學生展演獲得民眾、來賓及家長的喝采，縣府教育處督學徐婉瑜出席活動時說，學校能在沒有藝才班資源下帶領學生奪全國比賽雙優等，展現卓越的教育品質與團隊向心力，落實適性揚才的教育核心；太保市長鄭淑分說，孩子透過社團活動培養豐沛的才華與自信，令人感動，將持續力挺學校社團發展，提供更多元的學習資源與展現舞台。

陳彥榕表示，「嘉才聚力，新育未來」是對學生的期盼，學校長期推動三好校園理念，希望學生在「做好事、說好話、存好心」的友善氛圍成長，藝術教育正是培養學生品格與美感的重要途徑，感謝家長會、教育基金會、校友會、志工團及社區夥伴給予支持，將持續推動多元展能活動、精進技藝教育，讓學生有發光發熱的機會。

社區民眾與來賓、家長見證學生的學習成果。（嘉新國中提供）

打擊隊學生展現辛苦練習的成果。（嘉新國中提供）

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