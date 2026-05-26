在野大聯盟嘉義縣長人選出爐 國民黨確定禮讓朴子市長吳品叡

無黨籍朴子市長吳品叡將代表「在野大聯盟」參選嘉義縣長。（記者林宜樟攝）

年底嘉義縣長選舉，民進黨由立委蔡易餘代表參選，國民黨嘉義縣黨部今天召開委員會議討論年底五合一選戰，因應嘉義縣政治生態，縣長選舉提名布局，將以在野大聯盟方式，禮讓無黨籍朴子市長吳品叡參選嘉義縣長，並呈報中央核定。

針對國民黨禮讓，吳品叡回應，還在整合家族長輩的意見，這段時間持續在地方傾聽，也看見很多鄉親對嘉義未來的期待與焦慮，感謝國民黨的器重及肯定，未來規劃會在適當的時間正式向大家報告。

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今天會議由國民黨嘉義縣黨部主委、立委王育敏主持，除確定禮讓吳品叡參選嘉義縣長，並通過嘉義縣議員暨鄉鎮市長選舉提名作業時程建議表，6月5日發佈提名登記公告，6月8日至9日受理領表，6月10日至12日受理提名登記，時程建議表將報請中央核定。

國民黨嘉義縣黨部表示，40歲吳品叡2018年當選朴子市長，2022年成功連任，朴子市是嘉義縣18個鄉鎮市中，和太保市並列為兩大縣轄市之一，人口數約4萬，全縣排名第4；吳品叡形象清新，隨和親民，長期推動藝文活動及在地觀光，受市民好評，在海線地區擁有高人氣，近期也已跨鄉鎮市參與地方活動。

國民黨嘉義縣黨部表示，為促進團結和諧，爭取勝選，縣黨部成立五合一選舉提名資格審查委員會，授權提名資格審查委員會就登記參選同志，依各選區相關選情，由提名資格審查委員會詳細審查是否具備候選人法定資格、國民黨提名辦法所列各項基本條件，以及是否有國民黨提名辦法第9條所規定之情事，並展開協調及提名徵召等建議，再呈報黨中央核定。

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