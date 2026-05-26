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    首頁 > 嘉義縣

    嘉縣蒜頭糖廠倉庫「大變身」 招商成功年底試營運

    2026/05/26 16:15 記者林宜樟／嘉義報導
    蒜頭糖廠蔗埕文化園區東側倉庫，由廠商打造成具異國風情的空間。（記者林宜樟攝）

    蒜頭糖廠蔗埕文化園區東側倉庫，由廠商打造成具異國風情的空間。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠蔗埕文化園區東側倉庫，嘉義縣府於2020年起進行招商，但多次流標，經調整招商內容，去年由克里薩斯生技公司得標，規劃打造在地農特產品銷售平台、異國風情服飾體驗、特色咖啡及茶品區等，目前正進行裝修及漏水修繕，預計年底完工試營運。

    蒜頭糖廠蔗埕文化園區鄰近故宮南院及嘉義微型文創園區，東側倉庫於由嘉義縣文化觀光局於2020年7月起進行全區招商，因招商範圍約1060坪、且建物需裝修投資、每年須負擔土地租金及權利金等費用，招商不易，流標多次；去年改採兩單元分棟招商，後經評選由克里薩斯生技公司得標。

    蒜糖東側倉庫兩單元共有6棟倉庫，營運委託期限9年，含裝修期1年，經評定營運績效良好，得再申請續約一次9年；土地租金及固定與變動權利金，縣府每年收入約520萬元。

    嘉義縣文觀局表示，營運廠商克里薩斯生技公司規劃打造在地農特產品銷售平台、異國風情服飾體驗、特色咖啡及茶品區等，透過民間創新活力帶動區域觀光繁榮。

    嘉義縣文觀局說，6棟倉庫已於去年9月26日辦理點交，裝修期1年，正在進行裝修，原訂今年9月底試營運，因廠商反應建物漏水及白蟻蛀蝕等嚴重問題，申請展延3個月，經審符合契約規範，同意展延至今年底完工試營運。

    六腳鄉長黃鉦凱說，蒜頭糖廠蔗埕文化園區本身有五分車、冰品等優勢條件，但欠缺產業來帶動，希望本次東側倉庫招商營運後，能夠規劃完整遊程，增加更多不同的資源進駐，帶動人潮及觀光，也讓更多人走進六腳鄉。

    蔗埕文化園區東側倉庫進行招商活化，預計年底試營運。（記者林宜樟攝）

    蔗埕文化園區東側倉庫進行招商活化，預計年底試營運。（記者林宜樟攝）

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