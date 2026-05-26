民雄百年傳統市場面臨拆除 鄉親盼留住在地記憶

逾百年歷史的嘉義縣民雄鄉傳統市場。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣民雄傳統市場興建於1909年，1950至1990年代市場歷經多次整修改建成現有規模。由於新建多功能市場大樓即將於今年9月21日啟用，傳統市場面臨拆除命運，引發鄉親諸多不捨，鄉長林于玲這陣子帶領公所團隊拜會文史人士與相當關心民雄發展的中正大學教授管中祥等人，希望為舊市場找到新出路。

藥師、文史工作者吳至鎧指出，1906年梅山大地震後，打貓慶誠宮震毀，殘餘建材另覓他址重建成為今日的大士爺廟。雖然廟宇離開原址，但攤販依舊留在原本的廟埕做生意。後來因露天擺攤有礙衛生與市容，日本政府開始進行規劃，並於1909年興建現代化市場，迄今已有超過百年的歷史。

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吳至鎧表示，市場遷移已是既定方向，但舊市場的遺構真的只能拆除嗎？把地方的記憶留下來，讓在地情感得以延續，也許才是老市場最後的價值。畢竟，一旦拆掉了，就真的什麼都沒有了。

管中祥說，除了舊市場大樓保留，也要作好舊市場攤商的安置工作。民雄的發展要跳脫單點思考，建議將新舊市場的問題，與未來高鐵化後的文化地景、生活空間作整體考量。

林于玲強調，民雄舊市場是大家超過百年的「生活客廳」，如果可以，誰不想把這份美好原封不動地留下來？但身為鄉長，在推動城市前進的路上，必須坦誠地面對現實的考驗，首先是​不容妥協的安全底線，因為舊市場現有的木構與鋼構混合結構確實存在著無法忽視的安全隱憂；其次​攤商生計與環境翻新，為讓在地數十年的老攤商有更好、更符合衛生的經營環境，也為了讓下一代願意走進市場，新市場的建設與舊機能的翻轉，是民雄街市升級無法迴避的一步。

林于玲進一步說，記憶不會被拆，希望用新方式把故事留下來，即使​「拆除」是硬體改建的必然，但「歷史的記憶，絕對不會被一併拆除」。

逾百年歷史的嘉義縣民雄鄉傳統市場的背面。（記者蔡宗勳攝）

斥資4.4億元新建的嘉義縣民雄市場多功能大樓。（記者蔡宗勳攝）

斥資4.4億元新建的嘉義縣民雄市場多功能大樓。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣民雄鄉傳統市場即將退場。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣民雄鄉傳統市場即將退場。（記者蔡宗勳攝）

民雄鄉長林于玲（右）拜會中正大學教授管中祥（中）等人討論傳統市場的未來。（管中祥提供）

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