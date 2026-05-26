嘉義縣農會傳愛端午 包5000顆愛心粽溫暖弱勢與獨老

民眾參與包粽活動。（嘉義縣農會提供）

今年端午節將在6月19日（農曆五月五日）到來，嘉義縣農會日前舉辦「粽情粽意~手作傳愛公益活動」，號召家政班成員、社區志工及在地人力共同包製愛心粽，預計將製作5000顆粽子，於端午節前分送給縣內弱勢家庭及獨居長者，透過節慶關懷傳遞溫暖與祝福。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，這次嘉義縣政府、社區及民眾一同包粽，選用嘉義在地農產品如糯米、花生等食材入粽，推廣在地農產，融入食農教育理念，讓參與者認識在地食材來源與節慶飲食文化，體驗從產地到餐桌的過程，藉由家政班成員豐富的包粽經驗與實務交流，展現傳統飲食技藝與農村人情味，讓節慶文化得以延續與傳承。

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參與人員分工合作，從備料、包製到綑綁，完成一顆顆熱騰騰的粽子，希望透過實際行動，將節慶的幸福與溫暖分享給更多需要幫助的人。

黃貞瑜表示，農會推廣在地農業，進行社區關懷與公益服務，希望透過活動串聯在地資源與人力，讓民眾在參與過程認識嘉義在地農產品與傳統飲食文化，並發揮互助精神，讓愛與溫暖在社區中持續傳遞，未來將持續結合食農教育、節慶文化與公益關懷，推動更多具在地特色的公益活動，凝聚社區力量，強化在地關懷網絡。

嘉義縣農會包愛心粽，要在端午節前送暖給獨老及弱勢者。（嘉義縣農會提供）

社區長輩發揮愛心包粽子。（嘉義縣農會提供）

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