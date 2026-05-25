受託查基金會 金溥聰：馬英九透露不安、想與馬見面被各種理由阻撓

馬英九委託人、前國安會秘書長金溥聰。（記者王藝菘攝）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，馬英九的委託人、前國安會秘書長金溥聰指出，馬英九早在去年6月就曾向他坦言「心裡非常不安」，懷疑蕭旭岑、王光慈兩人可能背著他常跑大陸，不知道究竟在做什麼事，馬並提出未來定期見面吃飯的想法，甚至當場把辦公室主任叫進來，特別交代以後要跟金溥聰定期見面。金溥聰說，他後來再打電話去約，「他們就用各種理由，不再讓我跟馬總統見面」，「我用我的手機打他手機永遠是通話中，我打到馬總統家裡的電話，立刻轉為錄音」。

金溥聰說，直到今年2月馬英九再度把他找回來，「我認識馬總統這麼多年，我從來沒有看過他有這麼憂心過一件事情」。今天既然已經受他託付，要把事情真相查清楚。但是董事會一直威脅基金會成員，要求任何人不得對外談論內部調查的細節，他一開始就跟馬英九說，「我絕對不擔任任何職務，不管是現在或是未來，我不是基金會的人，我今天不會受他們這個限制」。

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對於此次事件是否會衝擊國民黨選情，金溥聰表示，「跟財政紀律無關的事情，我都不談，其實我來之前還告訴自己不要有情緒化」。這就是一個內部整頓的問題，怎麼會鬧到這麼大的風波。以他過去的風格，不會超過一個禮拜，就會把所有事情講清楚。

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