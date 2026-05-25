興農前進嘉縣新港農村 植物診療師免費健診

興農公司到嘉義縣新港鄉進行土壤健診。（圖由縣議員黃啟豪提供）

興農公司今天在嘉義縣新港鄉溪北村清水殿廣場舉辦「土壤健診活動」，由專業植物診療師團隊深入農村，提供免費植物病蟲害診斷及土壤檢測服務，協助農友掌握作物生長狀況，提升農地管理效率，增加農民收益。

活動以「疼惜台灣ㄟ土地，農友作伙來打拚」為核心理念，由植物診療師針對農友常見作物病蟲害及土壤問題，提供即時且具體的改善建議，讓農友可以於第一時間採取正確的管理措施，降低農作的損失，並提高產量及品質，縣議員黃啟豪也到場關心。

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台中區農業改良場陳俊位博士針對近年備受關注的木黴菌在土壤管理上的應用進行講解，協助農友了解如何運用生物資材改善土壤環境，提升作物健康及抗病能力。

陳俊位研發的木黴菌，有助於增產及提升作物抵抗逆境能力，目前技轉業者為興農公司，陳俊位建議農民在使用木黴菌時，採用土壤混拌、土壤灌注或放水流方式，可促進作物根系生長，增加肥分吸收能力，有助於合理化施肥、提升肥料利用效率，增加作物管理效率。

興農公司表示，由於農村勞動力不足，協作機具成為農作的重要角色，活動另邀請擎壤科技公司針對植保無人機噴灑農藥、施肥等服務，縮減作業效率，透過實地診療與技術交流分享，希望能建立更貼近農友需求的服務模式，並持續推動友善耕作與作物健康管理，為台灣農業發展貢獻心力。

農友到場參與。（圖由縣議員黃啟豪提供）

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