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    首頁 > 嘉義縣

    土狗從門縫溜出咬傷人 修倉庫男子判賠62萬元

    2026/05/25 11:56 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義地方法院。（資料照）

    劉姓男子在自家倉庫飼養中型土狗，2023年11月間委託陳姓友人修繕倉庫遮雨棚，陳男為了讓狗「出來跑一跑」解開狗鏈，然因未順手關門，讓狗從門縫溜出，在嘉義縣大林運動綠廊咬傷65歲薛姓男子，被薛男提告求償。嘉義地方法院審理，認為劉男對狗已盡相當管束注意義務，倉庫內有狗，開門後應將門關上避免狗跑出去，乃屬常識，判決陳男應賠償62萬8012元，可上訴。

    薛男主張，劉男知道飼養的土狗平時就會掙脫鐵鍊逃出，且可預知陳男要修繕遮雨棚會到倉庫，加強對狗的防護措施，未善盡管理所飼養寵物之責，而陳男到倉庫時，知道裡面有狗，開門卻未將門關上，讓狗從門縫竄出，導致他左手腕、左大腿及右小腿被狗咬傷，左側遠端橈尺骨開放性骨折、左手臂皮膚缺損、頸椎神經病變等傷害，要求劉、陳連帶賠償醫療、看護、長照、精神慰撫金共132萬8012元。

    陳男則主張，是他自行將拴住狗的鐵鍊解開，因沒有將打開的大門關好，才讓狗跑出去，對薛男要求賠償醫療費用等不爭執，然而肺膿瘡、頸椎椎間盤突出等傷勢與此事無關，且要求賠償100萬元的精神慰撫金過高。

    劉男辯稱，陳男未事先約好就自行前往倉庫，他無法提前告知應將門關好，已善盡管束狗的注意義務。

    承審法官依三方證詞、現場照片等認為，劉男當天不在倉庫，為狗拴鐵鍊、離開時有將大門關好，辯詞有理；陳男供稱自行解開狗鍊，疏未注意將大門關閉，才造成狗跑到外面咬傷薛男，判決陳男應給付薛男62萬8012元。

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