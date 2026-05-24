10年復育布袋35公頃海岸 蕭美琴讚嘆守護土地力量感動世界

副總統蕭美琴在嘉義縣布袋好美海灘種下木麻黃，保護台灣海岸。（記者林宜樟攝）

嘉義縣布袋好美里海岸線侵蝕嚴重，好美社區居民與台灣基督長老教會嘉義中會志工等進行長達超過10年的固沙與植樹行動，復育超過35公頃土地，保護海岸線，獲得「全球百大目的地永續故事獎」肯定；今天副總統蕭美琴到好美海灘參與植樹，種下木麻黃，一同為保護台灣海岸努力，她讚嘆，居民與教會守護台灣土地的力量，感動世界。

好美沙灘地植樹行動於每年5月梅雨季節前，由在地居民與公私合作夥伴種植木麻黃，讓植物能接受到大自然豐沛的雨水澆灌而成長；2024年好美社區獲環境部主辦第9屆「國家環境教育獎」社區組特優，評審肯定社區長年推動植樹造林、生態保育與永續經營的成果，社區也獲得「全球百大目的地永續故事獎」肯定，成為台灣社區推動環境永續的重要案例。

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蕭美琴、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、環境部長彭啟明、農業部林業及自然保育署嘉義分署長李定忠、交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能等與好美社區居民、台灣基督長老教會嘉義中會一同種樹，綁上用廢材製作的台灣形狀竹牌，未來樹木成長後將會保護這片土地。

蕭美琴說，布袋好美海灘由眾人耗費10幾年時間復育，讓人感動，雖然去年丹娜絲颱風重創，天災讓大家有挫折，但賴清德總統倡議社會防衛韌性，是台灣人自己可以互相關懷照顧這塊土地，遇到災害能相互關懷。

蕭美琴說，沒有一件事是單獨一個人可以達成，而是需要共同的協力，好美社區的海灘復育讓人看見相互協力的力量，透過社區、教會、居民一同參與，現在有環境部、農業部及交通部觀光署，還有縣政府、嘉義大學，產官學研及民眾的力量全部綁在一起，而有美好的成果，感謝所有參與者的努力，共同成就此事，用守護家園、土地及環境的力量，來感動世界。

翁章梁說，好美里沙灘因氣候變遷而逐漸消失，沙灘內縮導致內陸缺乏屏障，風沙飛進魚塭和社區，基督教長老蔡信得號召地方居民10餘年來種植超過14萬株木麻黃，復育35公頃沙灘與防風林，有如愚公移山的毅力，值得肯定。

蔡易餘說，基督教長老教會在好美里推動復育沙灘，是沙灘復育典範，讓好美里真的「好美」，鄰近營造許多景點如水漾森林、天空之鏡，非常漂亮，是許多遊客喜愛的網紅景點，他爭取建立公共廁所，讓遊客可以更方便旅遊。

眾人植樹持續復育台灣海岸。（記者林宜樟攝）

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