北部宮廟到嘉義進香爆鬥毆 滋事分子落網「排隊」送辦

嘉義縣警方查緝到北部宮廟滋事分子，「排隊」進派出所偵辦。（警方提供）

北部一間宮廟3月21日到嘉義縣新港鄉進香，在遶境時，自己人起糾紛而發生衝突，雙方互毆，民雄分局警方獲報前往處理，滋事分子逃逸，經組專案小組追查，將涉案12名男子緝獲到案，一整排滋事分子搭肩排隊被送進派出所偵辦，依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

民雄分局3月21日晚上8點多接獲通報，新港鄉廟會遶境時有滋事分子發生肢體衝突，立即啟動快打警力到場處置，滋事分子四散逃逸，經組成專案小組偵辦釐清案情。

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經漏夜偵查，緝獲洪姓等4名男子及另一方陳姓等8名男子到案，全案詢後依刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌報請嘉義地檢署偵辦，網路社群上則傳出疑似有持槍男子，正查緝中。

據了解，滋事分子均屬北部宮廟團體，非嘉義本地人，自己人在遶境時發生衝突而互毆。

民雄分局分局長曾冠螢呼籲，民眾參與宮廟活動應遵守秩序並保持和平理性，警方對於聚眾鬥毆案件或其他違序行為，秉持暴力零容忍原則，嚴正執法，絕不寬貸。

嘉義縣警方逮捕滋事分子。（警方提供）

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