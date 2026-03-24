台61線增設布袋新塭交流道 投入3.64億元3月底動工

立委蔡易餘認為增設布袋新塭交流道可改善當地交通。（記者林宜樟攝）

嘉義縣布袋鎮新塭地區往北距離台61線布袋二交流道5公里，往南距離南鯤鯓交流道4公里，交通路網不便捷，交通部公路局南區公路新建工程分局投入3.64億元增設布袋新塭交流道，將於3月底動工，預定2028年3月完工，將可縮短行車時間，並促進當地觀光發展。

公路局南區公路新建工程分局昨在布袋鎮舉辦地方說明會，由主任工程司蔡鴻麒主持，立委蔡易餘、布袋鎮長蔡瑋傑、縣議員黃金茂、翁聰賢、蔡信典到場參與，在地鄉親對於能增設交流道，多認為能改善交通，表示支持。

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蔡鴻麒說，布袋新塭及義竹長期仰賴縣道163線作為主要聯外道路，距離台61線既有交流道約4至5公里，交通服務不足，經中央與地方多年研議推動，增設交流道，完工後可有效提升交通便利性，帶動地方整體發展。

工程廠商簡報指出，增設布袋新塭交流道可促進布袋好美里新興觀光景點發展，改善匝道間距節省旅行時間，且側車道行經多處路口，直上新增匝道可降低行車風險。

蔡鴻麒說，工程於去年11月21日完成決標，由永䥶營造公司承攬，施工範圍主要位於台61線側車道，施工期間將配合交通維持措施辦理車道調整及部分交通管制，對交通可能造成短暫影響，請用路人行經該路段時減速慢行、注意車況，並配合現場交通指揮，以確保行車安全。

縣府建設處表示，正辦理工程用地取得作業，用地協議價購已於去年12月11日完成，用地範圍內包含私有土地18筆（35位所有權人）及公有土地17筆，目前私有土地已有部分所有權人同意價購並陸續辦理簽約，公有土地撥用作業已函送相關機關審辦。

蔡易餘說，布袋地區近年結合多元觀光資源發展，包括高跟鞋教堂、好美里3D彩繪村、1920美漾森林、虎尾寮沙灘及布袋觀光漁市等景點，吸引大量遊客前來，增設新塭交流道有助於串聯區域路網，促進雲嘉南地區觀光及地方經濟持續成長，提升布袋及周邊地區交通可及性，對地方發展具有正面助益。

布袋新塭交流道模擬圖。（公路局提供）

增設布袋新塭交流道可促進當地觀光發展。（公路局提供）

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