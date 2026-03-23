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    首頁 > 嘉義縣

    協志美術館籌備期經費缺口600萬元 企業與地方齊力相挺

    2026/03/23 14:27 記者蔡宗勳／嘉義報導
    協志高職走入歷史，校園將打造成文教園區。（民雄文教基金會提供）

    協志高職走入歷史，校園將打造成文教園區。（民雄文教基金會提供）

    嘉義縣協志工商走入歷史後，創辦人何明宗原本將校產捐給中正大學，因故胎死腹中，改贈與嘉義縣政府整建成「文化教育園區」，其中協志美術館未來將委由民雄文教基金會營運，但整建空窗期經費短缺，急需各界幫忙，在中選會代理主委吳容輝號召下，獲得認同美術館公益性質的企業家與地方士紳支持。

    校產逾20億元的協志工商與中正大學合作破局，經縣議員黃啟豪居中協調，促成嘉義縣長翁章梁與協志創辦人何明宗直接對接，去年底縣府、協志工商及協志校友會共同簽署「校產捐贈合作意向書（MOU）」，原協志工商校產移轉給縣府，將打造成「文化教育園區」，包括設立嘉義縣教育專業發展中心與協志美術館。

    基金會執行長張欽智表示，為確保2年後能無縫接軌美術館營運，基金會必須籌組專業團隊、開辦導覽志工研習，並導入孩童AI科技美育，粗估需籌措600萬元經費。

    吳容輝說，從何董事長的無私捐贈、黃啟豪議員的積極協調，到縣府的承接，這場文化轉身中，每個人都以「公共性」為出發點，完全看不見私利，才會呼籲各界一起響應，補足基金會的量能，投資民雄與嘉義未來。

    北回化學公司董事長陳芳斌認為，支持基金會擴編、推動社區美學，是為了讓藝術在民雄深耕，讓我們的下一代在更有質感環境中成長。

    天衍機械董事長邱德議強調，基金會推動教育與美術館人才儲備，能提升整體在地人才素質，這對民雄長遠的競爭力至關重要。

    協志高職校園將打造成文教園區，包括成立協志美術館。（民雄文教基金會提供）

    協志高職校園將打造成文教園區，包括成立協志美術館。（民雄文教基金會提供）

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