阿里山觸口遊客中心「平地櫻花」花旗木綻放 與火車同框成亮點

阿里山國家風景區管理處觸口遊客中心「平地櫻花」花旗木綻放，與火車相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

受到去年丹娜絲颱風強風摧殘，原本應進入盛開期、有「平地櫻花」之稱的花旗木，整體花況並不佳，不見粉紅世界美景，這幾年爆紅的嘉義縣竹崎鄉義隆村阿拉伯花旗木（花現秘境）日前就公告今年看不到粉紅花海。阿里山下的阿里山國家風景區管理處觸口遊客中心以往也是花旗木賞花聖地，今年迄今只開了3棵，不過可以拍到小火車同框的畫面，遊客歡喜拍照打卡。

俗稱泰國櫻花的花旗木，屬於豆科植物，和薔薇科的櫻花其實有很大的差異，只是遠觀盛開有如粉色系的櫻花，因為花期可長達1個半月，加上生長迅速，不到幾年就可開花，近年來，花旗木有爆紅趨勢，在很多地方都可見到花旗木的美景。嘉義縣的觀賞熱區有阿里山國家風景區管理處遊客中心、竹崎親水公園與阿拉伯粉紅村等，吸引許多遊客前往觀賞，在平地掀起一股「賞櫻潮」。

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受到去年丹娜絲強風肆虐，平地花旗木受創嚴重，不少樹木被連根拔起或是吹著東倒西歪，嚴重影響生機，致今年的花況普遍不佳，竹崎親水公園只有少數幾棵開花，花朵還零零落落，阿管處觸口遊客中心也不見去年粉紅花海盛況，但靠著與火車同框特有景致，遊客仍趨之若鶩。

受到丹娜絲摧殘的還有黃花風鈴木，嘉義地區今年幾處觀賞熱區也是零星開花，竹崎親水公園一棵單獨開花，一枝獨秀景象與吊橋相映成趣。

阿管處觸口遊客中心花旗木綻放，與火車同框美景。（記者蔡宗勳攝）

阿管處觸口遊客中心花旗木綻開。（記者蔡宗勳攝）

阿管處觸口遊客中心花旗木。（記者蔡宗勳攝）

「平地櫻花」花旗木綻放。（記者蔡宗勳攝）

竹崎親水公園黃花風鈴木僅少數綻開。（記者蔡宗勳攝）

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