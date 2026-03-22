超喜番．番茄感謝祭登場 嘉義玉女小番茄掀市場熱潮

嘉義縣的玉女小番茄多次獲獎。（嘉義縣政府提供）

最近是玉女小番茄產季，嘉義縣政府今天在台北微風百貨舉辦「玉女小番茄產季感謝祭」，縣長翁章梁與微風百貨總經理西川正史、民雄鄉農會總幹事陳家茂及職棒啦啦隊女孩妮可一起為嘉義玉女小番茄應援，向消費者推薦令人「喜番」的好滋味。

嘉義縣政府表示，嘉義玉女小番茄透過多元通路拓展市場，在7-ELEVEN上架燈會聯名水果盒，也在電商平台「i划算」販售相關產品，去年首度將小番茄禮盒導入微風超市銷售，引發市場關注，多元平台累計創造300萬元佳績。

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今年升級版「喜番・大好き—玉女小番茄精品禮盒2.0」，縣府攜手民雄農會與梅問屋合作，將包裝設計與產品組合再次改良，以黑金配色提升外觀質感，禮盒搭配梅問屋梅乾，提升品嚐口感，搶攻高端送禮市場。

翁章梁表示，嘉義縣的小番茄是一大亮點，農業部舉辦的小番茄比賽共有16個獲獎名額，嘉義縣經常獲得其中14至15個名次，可見嘉義氣候非常適合種植小番茄。

翁章梁也說，在微風百貨上架小番茄，為高端市場注入活水，也讓農民朋友的努力被看見，嘉義縣番茄產區正在往非疫生產區努力，若日本同意進口，縣府就會積極進行行動，向全世界介紹小番茄。

縣府農業處說，縣府持續推動「嘉義優鮮」品牌，從生產端建立分級制度與產銷履歷，也同步加強產品端的設計包裝與通路行銷，讓農產品不只好吃，更具備價值與故事，未來持續透過多元行銷策略與通路整合，結合大型活動與節慶檔期拓展銷售機會，歡迎民眾前往嘉義優鮮官網查詢更多產品資訊。

「喜番・大好き—玉女小番茄精品禮盒2.0」搶攻高端禮品市場。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁（左3）在微風廣場行銷玉女小番茄。（嘉義縣政府提供）

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