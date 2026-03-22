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    首頁 > 嘉義縣

    仁義潭水庫蓄水將跌破3成 嘉義水情拉警報

    2026/03/22 14:07 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣仁義潭水庫蓄水率即將跌破3成大關。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣仁義潭水庫蓄水率即將跌破3成大關。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣仁義潭水庫蓄水率降至30.5%，即將跌破3成大關，蓄水量剩下750萬噸，目前雖說供水至夏季無虞，但水情顯得有些緊張，燈號已調整為水情提醒的綠燈，自來水公司也呼籲大家節約用水。

    水利署南區水資源分署指出，為確保嘉義地區民生用水供應，目前管控蘭潭及仁義潭出水量維持在每天9萬噸以下，另從雲林系統調度水量維持每天9萬噸，烏山頭系統調度水量為每天12萬噸，尚未啟動備用的地下水源。

    根據統計，仁義潭水庫歷年枯水期末端（梅雨來臨前）的最低蓄水率通常在24.9%左右，以目前每天約減少0.5%以上的趨勢，如果持續不下雨，大概再10天左右就會下探最低蓄水率。

    自來水公司第五區管理處表示，仁義潭水位逐漸降低，浮現很多「浮島」與大面積的沙洲，將等土壤乾涸，運土車可以進去載運後，啟動陸域清淤作業，以增加未來的庫容量。

    嘉義縣仁義潭水庫蓄水率降至30.5%。（圖擷取自水利署網站）

    嘉義縣仁義潭水庫蓄水率降至30.5%。（圖擷取自水利署網站）

    嘉義縣仁義潭水庫之前 陸域清淤留下的大凹洞。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣仁義潭水庫之前 陸域清淤留下的大凹洞。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣仁義潭水庫水位直直降，不少人違規到淺水區捕撈。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣仁義潭水庫水位直直降，不少人違規到淺水區捕撈。（記者蔡宗勳攝）

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