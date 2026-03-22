尋回台灣古早味 林金進走遍雲嘉南紀錄「味蕾上的童年」

六腳國小校長林金進寫下「味蕾上的童年」，記錄台灣古早味。（記者林宜樟攝）

嘉義縣六腳國小校長林金進出身東石鄉下楫村，5年前為回憶童年舌尖記憶，開始撰寫一篇篇台灣「古早味」的故事，他更走過上千公里、跑遍雲嘉南一帶傳統市場、探訪耆老，拍下照片，寫下文字，本月出版「味蕾上的童年」一書，呈現162種童年古早味，從艱困年代的「番薯簽」到特殊的「松鼠肉」，盼能為「台灣味」留下記錄。

林金進笑說，5年前在朴子國小擔任校長時，為排解壓力而開始寫起童年回憶，更有感於古早滋味逐漸消失而想做記錄。寫到70、80種時，恰好與嘉義縣共好生活協會創會理事長姜鈞翔談到此事，姜鈞翔建議出版，因此促成在六腳鄉成豐社區講堂與晨星出版社編輯胡文青見面，敲定出書。

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「味蕾上的童年」分為主食、配菜、拜拜點心及甜食零嘴，如番薯簽飯、狗母魚鬆、紅龜粿、四果冰等，樣樣都是台灣人的回憶；林金進說，書中的料理只有2、3種沒吃過，其中1道特殊的「松鼠肉」是探訪竹崎鄉梨農得知，因早期梨子是高經濟作物，但準備收成時總被松鼠啃食，損失很大，梨農只好進行誘捕，艱困時期抓到松鼠不會浪費，就熱燙去毛，處理內臟，做成薑炒松鼠、三杯松鼠等料理，現今則已不再有這道料理。

新書發表會昨在成豐社區講堂進行，姜鈞翔等各界人士到場支持；林金進說，此書適合做為食農教育補充教材，可用在社會、語文、生活、鄉土教育、家政等課程，也推薦親子共讀，盼讓孩子瞭解台灣早期與現在不同的生活經驗，更從味道瞭解自己的根。

新書發表會在六腳鄉成豐社區講堂進行。（記者林宜樟攝）

嘉義縣共好生活協會創會理事長姜鈞翔推薦「味蕾上的童年」。（記者林宜樟攝）

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