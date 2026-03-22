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    首頁 > 嘉義縣

    阿里山遊樂區外零星櫻花綻開 宛如「一本櫻」成拍照亮點

    2026/03/22 09:54 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉169縣道11.5公里處粉白色櫻花綻開中。（記者蔡宗勳攝）

    嘉169縣道11.5公里處粉白色櫻花綻開中。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區的阿里山花季為3月10日至4月10日，花季主角包括20多種品系的櫻花和台灣一葉蘭、森氏杜鵑及其他盛開植物，並不是阿里山櫻花季。而在遊樂區外包括阿里山公路、石棹、奮起湖與嘉169縣道仍有零星櫻花綻開，雖數量不多，但形似日本的「一本櫻」（單獨一棵）令人驚艷。

    「櫻花達人」黃源明指出，阿里山公路目前僅剩少許路段有墨染櫻盛開，花況以阿里山農會對面的最好，61.9K處有一棵最晚盛開的粉色系櫻花（品種待確認），形似日本的一本櫻，搭配茶園超好拍。石棹愛之道墨染櫻盛開，下週即將進入滿開期，從169縣道（先樂後苦）或159甲縣道（先苦後樂）都可以沿著步道欣賞墨染櫻花況。隙頂櫻花位於旭隆茶廠對面的54.4K處，盛開期已過，即將進入尾聲；隙頂農會旁承德製茶廠墨染櫻盛開中。

    嘉169縣道11.5公里處遍植數十株櫻花，這幾年成了賞櫻秘境，雖然主角昭和櫻和緋寒櫻已經落幕長出綠葉，但在一片綠意盎然中，還有兩棵粉白色櫻花盛開中，粉白花配綠葉相當療癒。

    嘉169縣道11.5公里處粉白色櫻花。（記者蔡宗勳攝）

    嘉169縣道11.5公里處粉白色櫻花。（記者蔡宗勳攝）

    嘉169縣道奮起湖的墨染櫻盛開。（記者蔡宗勳攝）

    嘉169縣道奮起湖的墨染櫻盛開。（記者蔡宗勳攝）

    盛開中的墨染櫻相當吸睛。（記者蔡宗勳攝）

    盛開中的墨染櫻相當吸睛。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路61.9K處盛開中的粉色系櫻花。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路61.9K處盛開中的粉色系櫻花。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路61.9K處盛開中的粉色系櫻花與茶園景致相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路61.9K處盛開中的粉色系櫻花與茶園景致相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路61.9K處盛開中的粉色系櫻花與茶園景致相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路61.9K處盛開中的粉色系櫻花與茶園景致相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

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