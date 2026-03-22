嘉義軍人陪同友人討債 棍棒揍人遭折疊刀反殺喪命

嘉義縣布袋警方將涉嫌殺人的黃男逮捕。（資料照）

嘉義縣顏姓軍人陪同蔡友人於3月20日凌晨約出積欠蔡男40萬餘元債務的黃男，一見面，2人拿棍棒痛毆黃男，黃男隨即拿出折疊刀反擊，過程中顏男遭砍傷，送醫後因頭部受重創，傷重不治，黃男逃逸；警方在3小時內逮捕黃男，訊後依殺人罪嫌移送法辦，檢方向嘉義地方法院聲請羈押黃男獲准。

檢警調查，黃男因線上博弈而欠蔡男40萬餘元，但因還不出錢，數月避不見面；債主蔡男透過與黃男的網友吳女，將黃男約到布袋鎮新塭運動公園，見面後，蔡、顏隨即拿棍棒痛毆，黃男持刀反擊，顏男遭砍傷，蔡男趕緊報案請救護人員將顏男送醫，黃男則趕緊逃逸。

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黃男逃離後，用視訊電話聯繫妹妹的陳姓男友，告知遭人毆打，連眼鏡都被打掉，陳男告訴黃男，先開車回台南，可用手機定位找到人；待黃男開回台南時，陳男等接到他，一同向台南警方報案，警方請黃男先去醫院驗傷，一行人前往醫院驗傷，黃男後腦勺被重擊，後頸挫傷，後背骨裂，驗傷完時布袋警方隨即趕到醫院將黃男逮捕。

陳男轉述，黃男告訴他當時到新塭運動公園，因是第一次到該處，且非常昏暗，因此拿著平時放在車上的折疊刀前往赴約，到場時隨即被埋伏的2人持棍棒痛毆，因而拿出刀亂揮，印象中有砍到對方胸部，對方大喊「有刀」而跑開，自己也趕緊逃離。

檢警相驗，死者顏男頭部有銳器傷，初步認為致命傷，預計排定3月25日解剖，釐清死亡原因與死亡方式，後續將擴大追查是否有其他共犯或相關不法情事。

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