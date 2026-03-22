假借賣遊戲場積分卡持刀搶買家 男子判刑7年8月

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義1名郭陽姓男子需錢孔急，去年11月19日得知吳姓男子私下收購電子遊戲場積分卡，假裝出售積分卡，約出吳男面交，再拿出鋸齒刀架在吳男脖子上，強行搶走吳男的3萬3000元現金及機車逃逸，警方循線追查，3日後拘提郭陽姓男子到案，檢方複訊後聲請嘉義地方法院羈押獲准。嘉院日前審結，依加重強盜罪判處郭陽姓男子7年8月有期徒刑，延長羈押2月。

判決書指出，涉案的郭陽男在2023年至2025年有多次竊盜紀錄，去年因需錢花用，聯絡有收購電子遊戲場積分卡的吳男，聲稱自己有積分卡要出售，2人相約去年的11月19日傍晚6點許見面交易，吳男騎機車抵達相約的街口，郭陽男突然持刀架住吳男脖子，恐嚇吳男交出身上現金，吳男於是交出攜帶的3萬3000元，為爭取逃跑時間，郭陽男要求吳男交出機車鑰匙，交代5分鐘後到某間全家超商拿鑰匙，接著騎吳男的機車逃到全家超商竹圍店將鑰匙交給店員離開，並交犯案鋸齒刀丟在水溝蓋下。

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吳姓男子到全家超商拿回機車鑰匙、報警處理，警方循線追查，11月21日在郭陽男的租屋處將其拘提到案，3萬3000元現金已經花光，當場查扣iPhone手機1支。

合議庭法官認為，郭陽男曾有正當工作、勉強可維持經濟，審酌其到案後坦承犯行，並與吳男達成調解、由父親賠償完畢，然而年紀正值青壯，以假交易真強盜方式獲取財物，造成吳男身心受創、破壞社會安寧，依加重強盜罪判刑7年8月，全案可上訴。

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