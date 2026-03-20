台灣燈會吸引1360萬人次 觀光署：朴子、太保假日住房率幾乎100％

台灣燈會主燈「光沐-世界的阿里山」以「光」為主角，設計融合阿里山神木意象、在地自然素材與互動科技。（記者廖耀東攝）

2026台灣燈會上週落幕，交通部觀光署今（20日）晚間說明，根據嘉義縣政府初步統計，展期共吸引約1360萬人次參觀，預估帶動約316億元觀光產值，朴子及太保地區週末假日住房率達95%至100%。

觀光署表示，因燈會帶來的觀光產值涵蓋住宿、餐飲、交通、伴手禮及相關消費。燈會期間，除了嘉義縣外，連嘉義市假日住宿率也突破9成，地方商圈營業額普遍成長約3成以上，顯示大型節慶活動對地方經濟具有顯著帶動效果。

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針對主燈「光沐－世界的阿里山」後續規劃，觀光署說明，主燈係由中央負責整體規劃、設計與製作，作為燈會核心展演內容之一；燈會閉幕後主燈典藏與後續管理，則由主辦縣市政府負責辦理。

觀光署表示，「台灣燈會」自1990年創辦至今已邁入第37屆，是台灣最具代表性的國家級節慶品牌之一，並已從早期單一節慶活動，發展為整合文化展演、城市行銷與觀光產業的國家級平台。透過中央與地方分工合作，持續帶動地方觀光發展並創造整體經濟效益。

觀光署指出，台灣燈會採中央與地方協力模式推動，中央主要負責整體品牌策略、主燈及主燈區規劃建置、國際宣傳推廣與整體策展方向，包含主燈設計製作、主題燈區規劃、燈會主視覺（CI）、國際媒體與KOL邀訪及整體行銷推動等核心工作；地方政府則依據觀光署整體規劃，協助負責場地整備、交通疏運、環境營造及地方燈區與遊客服務等執行事項。

觀光署說明，中央除補助地方政府經費外，也直接投入主展區及相關標案經費達2億2590萬餘元，支撐燈會整體規模與品質；另結合民間贊助資源約2997萬元，以及觀光署與交通部公路局協力投入的交通疏運經費約2100萬元。

此外，中央亦協助地方辦理多項關鍵專業項目，包括花燈競賽研習、大型群聚活動安全應變計畫、指標系統建置、電力工程及廣播設施等，並補助或分攤相關經費約2499萬元，以確保燈會整體運作品質與遊客安全。

觀光署表示，除此之外，嘉義縣府另獲中央各部會支持8699萬元，也是整體中央投入的一環，「各縣市政府積極爭取主辦，也反映其對城市能見度與觀光人潮所帶來的實質效益」。

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