延續台灣燈會熱潮 2座花燈移置白人牙膏觀光工廠

延續台灣燈會熱潮，位於嘉義縣水上鄉的觀光工廠典藏燈會作品。（記者王善嬿攝）

2026台灣燈會雖已落幕，仍有許多網友自嘲出現「戒斷症」，至今對台灣燈會念念不忘。嘉義水上鄉在地企業白人牙膏觀光工廠申請收藏2座馬年花燈「光馳空境」與「光築之城」，昨晚組裝完成，已經安置在戴相府戶外廣場，開放民眾參觀。

白人牙膏觀光工廠公廣經理陳佳宏說，公司以往並無收藏燈會的作品，今年台灣燈會在嘉義縣舉辦大成功，花燈作品精采，燈會期間吸引大批觀光人潮到嘉縣觀光，公司又有足夠的空間及場地，因此向嘉義縣政府申請典藏「光馳空境」與「光築之城」2件作品，僅支付運送及組裝費用。

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陳佳宏說，據縣府資料，「光馳空境」的作者為于容創意有限公司，作品高約7公尺、長6公尺、深6公尺，是以大型獨角獸天馬為主題，象徵馬年來臨的喜悅與祝福，天馬矗立於閃亮晶石上，傳達勇氣、夢想與希望，為嘉義帶來多彩的活力與想像空間；充滿童趣的「光築之城」作者是吳麒，高7公尺、長8.5公尺、深5.5公尺，結合嘉義在地山林風貌與城市意象，將層疊自然轉化為溫柔而堅實的城堡輪廓，光影如駿馬奔馳期間，穿梭林野與城鎮，象徵生命力流動，乘載土地祝福，照亮嘉義邁向未來的嶄新希望。

陳佳宏表示，2件作品分2梯次送來，昨晚組裝完成，今起設置在戴相府戶外廣場展示，歡迎民眾到工廠觀光，參觀台灣燈會的精彩作品。

2026台灣燈會作品「光馳空境」由白人牙膏觀光工廠典藏。（記者王善嬿攝）

台灣燈會作品「光築之城」已移置到白人牙膏觀光工廠戴相府廣場。（記者王善嬿攝）

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