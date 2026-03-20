為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 嘉義縣

    嘉縣瑞里國小「點心自己賺」培養金融素養 紫藤花季義賣半天賺萬元

    2026/03/20 13:11 記者王善嬿／嘉義報導
    瑞里國小結合花季，義賣學生製作的雷雕杯墊，籌措課後點心費用。（瑞里國小提供）

    瑞里國小結合花季，義賣學生製作的雷雕杯墊，籌措課後點心費用。（瑞里國小提供）

    嘉義縣梅山鄉瑞里紫藤花正值盛開期，近日賞花遊客絡繹不絕，瑞里國小今天與24日結合花季，在校內木涼亭舉辦「點石成金，點點心意」金融素養市集，由全校學生分工活動行銷、製作咖啡點心、叫賣，課後留校的點心費用「自己賺」，半天的義賣收入約1萬0500元，讓孩子們直呼「很有成就感」。

    瑞里國小校長張貴霖表示，紫藤花季對瑞里人而言如同過年一般慎重，且學校的綠園以及操場也有紫藤花，只要不影響學校教學進行，平日也開放民眾循著學校的賞花路線指示牌入校賞花，每逢紫藤花季，學校規劃如擺設茶席等活動，與社區一起推廣觀光。

    張貴霖說，學校地處偏鄉、全校僅16名學生，配合家長工作時間，每天下午4點課後，提供留校至5點服務，因下學期孩子們課後點心費用尚無著落，於是發起結合金融素養課程活動，讓孩子們「我的點心自己賺」，透過實務經驗了解賺錢不易的現實。

    張貴霖表示，此次市集由全校學生從擔任經營者、規劃行銷活動、製作點心飲料、現場叫賣等一手包辦，並結合科技社團積木作品以及直笛表演，展現偏鄉小學多元發展的生命力。

    5年級生陳佳維說，以前覺得一杯100元飲料很貴，此次參加活動算過蜂蜜、氣泡水、包裝等成本，才發現要賺一份點心費用，要賣好多杯飲料，以後買東西將更精打細算；4年級生林健華說，在社區練習叫賣起初很害羞，但想到靠自己的努力換到下學期點心，覺得很有成就感。

    瑞里國小結合金融素養課程，舉辦市集讓學生賺取自己的點心費。（瑞里國小提供）

    瑞里國小結合金融素養課程，舉辦市集讓學生賺取自己的點心費。（瑞里國小提供）

    瑞里國小結合紫藤花季舉辦市集，學生們練習叫賣、行銷自己的作品。（瑞里國小提供）

    瑞里國小結合紫藤花季舉辦市集，學生們練習叫賣、行銷自己的作品。（瑞里國小提供）

    瑞里國小操場紫藤花盛開。（記者王善嬿攝）

    瑞里國小操場紫藤花盛開。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    嘉義縣今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播