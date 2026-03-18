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    首頁 > 嘉義縣

    台61線嘉義布袋段車禍 警車遇二次事故車尾被撞扁

    2026/03/18 13:24 記者林宜樟／嘉義報導
    台61線嘉義布袋段發生二次事故，這輛警車被撞到整個車尾潰縮擠扁。（嘉義縣消防局提供）

    台61線嘉義布袋段發生二次事故，這輛警車被撞到整個車尾潰縮擠扁。（嘉義縣消防局提供）

    首次上稿 03-18 12:49
    更新時間 03-18 13:24

    台61線西濱公路276.1公里處嘉義縣布袋段今天早上發生車禍事故，警方駕駛警車前往處理時，該警車又遭一輛轎車撞擊，後車廂遭撞擊整個潰縮擠扁，救護人員將現場36歲男性傷者送醫救治。

    嘉義縣消防局今天早上8點多獲報，台61線北上276.1K嘉義布袋段發生車禍案件，派遣布袋分隊前往救援，現場36歲男性肢體疼痛、意識清楚，給予相關處置後，送往台南柳營奇美醫院救治，後續交由員警處理。

    警方表示，今天早上布袋分局布袋派出所員警獲報至台61線北上276.3K處理交通事故，警方到場後全程依相關事故處理程序，擺設交通錐警戒與實施交通疏導，事故處理結束欲返所時，突遭後方一部自小客車撞擊，造成車損，所幸均無大恙，雙方經酒測後均無酒精反應；布袋分局長林明韋說，請民眾於行經交通事故處理路段時，務必減速慢行、提高警覺，並遵循現場的警示設施及員警指揮，避免二次事故發生。

    台61線嘉義布袋段發生車禍。（嘉義縣消防局提供）

    台61線嘉義布袋段發生車禍。（嘉義縣消防局提供）

    救護人員到達車禍現場。（嘉義縣消防局提供）

    救護人員到達車禍現場。（嘉義縣消防局提供）

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