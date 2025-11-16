為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 嘉義縣

    陳盈助延續父志創辦「世澤盃」網球錦標賽 500好手競技交流

    2025/11/16 13:16 記者王善嬿／嘉義報導
    世澤盃壯年網球錦標賽今在嘉義市開打，選手賽前進行宣誓。（嘉義市政府提供）

    世澤盃壯年網球錦標賽今在嘉義市開打，選手賽前進行宣誓。（嘉義市政府提供）

    福添福社會福利基金會創辦人陳盈助，為延續父親陳世澤熱愛網球運動、投身社會公益志業，創辦諸羅「世澤盃」全國壯年網球錦標賽，今年邁入第17屆，賽事今天上午在嘉義市網球場開幕，近500名網球好手齊聚嘉市競技交流，展現壯年球友對運動的熱情與活力。

    嘉義市長黃敏惠、陳盈助、福添福基金會董事長陳素月等人今到場為比賽選手加油打氣。

    陳素月說，基金會創辦人陳盈助的父親陳世澤熱愛網球運動，因此創辦世澤盃，延續其為運動、投入社會公益志業，並藉此讓球友們以球會友，互相切磋、鍛鍊體魄，讓嘉義市網球運動注入活力。

    黃敏惠說，福添福基金會、嘉義市體育會網球委員會多年推動網球運動，讓「世澤盃」成為全國矚目指標賽事；感謝創辦人陳盈助、基金會董事長陳素月及監察人陳盈坤，延續陳世澤先生對網球的熱愛，用實際行動支持運動發展。

    市府教育處長郭添財說，教育處「十大旗艦計畫」聚焦體育面向，以「運動是嘉義市的城市DNA」為主題，從場館建設、全民運動推廣及競技運動培訓等3大面向全面推動。今年全國運動會也傳來佳績，嘉市選手共獲4面金牌，希望透過如「世澤盃」全國性比賽，促進選手間技術交流，帶動全民運動風氣。

    「世澤盃」壯年網球錦標賽今開打，嘉義市長黃敏惠、福添福社會福利基金會創辦人陳盈助、董事長陳素月等人為選手打氣。（嘉義市政府提供）

    「世澤盃」壯年網球錦標賽今開打，嘉義市長黃敏惠、福添福社會福利基金會創辦人陳盈助、董事長陳素月等人為選手打氣。（嘉義市政府提供）

