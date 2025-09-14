2026阿里山日出音樂會 搖滾、古典、爵士跨界演出迎曙光

2026阿里山日出印象音樂會，「董事長樂團」將以搖滾氣場引爆山林熱情。（嘉義縣政府提供）

2025/09/14 15:16

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕全國最具代表性的迎曙光音樂盛典「阿里山日出印象音樂會」，即將邁入第24屆。嘉義縣政府公布主視覺與演出陣容，將由「董事長樂團」、「Skyline天際線融合爵士樂團」和「樂興之時管弦樂團」3組風格鮮明的團隊輪番登場，用爵士、搖滾到古典的跨界音樂盛宴，陪觀眾迎接2026年從玉山群峰露出的第一道曙光。

嘉縣文化觀光局指出，2026元旦日出印象音樂會，「Skyline天際線融合爵士樂團」將以輕快靈動的爵士節奏開啟日出序曲；「董事長樂團」搖滾氣場引爆山林熱情，為新的一年注入滿滿能量；「樂興之時管弦樂團」以氣勢磅礡的交響樂陪伴觀眾迎接曙光露出的時刻。

文觀局表示，「阿里山日出印象音樂會」是屬於全台灣的新年儀式，今年主視覺以奇幻風格融合超現實元素，將阿里山的森林鐵道、櫻花、雲海與日出等意象巧妙交織，營造唯美夢幻的曙光氛圍。

縣府說，誠摯邀請全國旅客提前規劃假期、訂妥旅宿，一同登上阿里山，在樂聲與曙光交會的奇幻時刻，迎接嶄新的一年。而在迎接新年第一道曙光後，記得繼續阿里山的輕旅行，包括在山林步道健行、體驗鄒族部落文化，品味好茶與咖啡等。

「Skyline天際線融合爵士樂團」帶來輕快靈動的爵士樂。（嘉義縣政府提供）

「樂興之時管弦樂團」將以氣勢磅礡的交響樂陪伴觀眾迎接第一道曙光。（嘉義縣政府提供）

2026阿里山日出音樂會主視覺。（嘉義縣政府提供）

