為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    走私電子煙油 海巡1週在布袋商港查獲4起

    第四岸巡隊布袋商港安檢所查獲未稅香菸。（第四岸巡隊提供）

    第四岸巡隊布袋商港安檢所查獲未稅香菸。（第四岸巡隊提供）

    2025/09/14 14:48

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕海巡署中部分署第四岸巡隊於嘉義布袋商港執行布袋往澎湖航線貨檢勤務時，運用X光機等科技輔勤，短短1週就查獲4起違禁品案件，包括拋棄式電子菸、電子菸油及未稅香菸，共計查獲逾7000支香菸與多項電子煙製品。第四岸巡隊強調，在嚴密查緝能量下，有效防堵非法物品流竄，也呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法。

    第四岸巡隊指出，後續將依違反菸酒管理法、菸害防制法等移送相關主管機關裁處，成功阻斷違禁品的運輸及買賣，顯示海巡單位在布澎航線執勤時的嚴密把關與執法成效。

    第四岸巡隊呼籲，民眾應共同維護守法環境，切勿心存僥倖企圖以身試法。該隊將持續秉持「嚴查、嚴防、嚴管」原則，透過科技輔助與專業執勤，確保航線安全。如民眾發現可疑情事，請立即撥打「118」免付費服務專線，海巡人員將於第一時間派員前往處理，共同維護海域秩序與社會安定。

    第四岸巡隊布袋商港安檢所查獲未稅香菸。（第四岸巡隊提供）

    第四岸巡隊布袋商港安檢所查獲未稅香菸。（第四岸巡隊提供）

    第四岸巡隊布袋商港安檢所運用X光機等科技輔勤查獲違禁品。（第四岸巡隊提供）

    第四岸巡隊布袋商港安檢所運用X光機等科技輔勤查獲違禁品。（第四岸巡隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    嘉義縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播