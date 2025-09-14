為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　嘉義縣

    阿里山森林巨木下夢幻星空電影夜 遊客直呼難忘

    百名幸運遊客在巨木環繞下觀賞入圍2025奧斯卡最佳動畫片「荒野機器人。（嘉義林業分署提供）

    百名幸運遊客在巨木環繞下觀賞入圍2025奧斯卡最佳動畫片「荒野機器人。（嘉義林業分署提供）

    2025/09/14 14:36

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕林業及自然保育署嘉義分署13日晚間在阿里山國家森林遊樂區香林神木劇場舉辦的「2025阿里山森旅季—夏，星空電影夜」，100名幸運搶到票的遊客在星空與巨木下觀看入圍2025奧斯卡最佳動畫片「荒野機器人」，享受獨一無二的森林視聽饗宴。來自台北的遊客蘇小姐感動說「在這麼美的森林環境看電影，真的是前所未有的體驗！電影中機器人與動物的互動，配上周圍自然環境，讓人彷彿也成為故事的一部分。」

    嘉義分署指出，星空電影夜活動自7月17日中午12點開放報名，100個名額短短7分鐘就被搶訂一空，顯示民眾對獨特觀影體驗的高度期待。未來將持續規劃類似的特色活動，滿足遊客多元化需求。

    電影播放結束，遊客意猶未盡，紛紛詢問什麼時候還要舉辦。有遊客表示「這種體驗真的太棒了！在星空下看電影，還有這麼特別的森林環境，希望阿里山能多舉辦這樣的活動。」

    嘉義分署表示，星空電影夜活動已邁入第6年，成為遊客每年期待的活動。2025年阿里山森旅季系列活動，將持續推出「冬，蕨類觀察小旅行」嶄新的體驗，帶領遊客探訪高海拔人文地景與自然生態，沉浸於大自然的療癒之境，感受這座高山所賦予的寧靜與感動，精彩活動值得期待。

    香林神木劇場舉辦的2025「夏，星空電影院」。（嘉義林業分署提供）

    香林神木劇場舉辦的2025「夏，星空電影院」。（嘉義林業分署提供）

    2025阿里山森旅季冬季活動將帶領遊客探訪阿里山蕨類生態與地景。（黃源明攝，嘉義林業分署提供）

    2025阿里山森旅季冬季活動將帶領遊客探訪阿里山蕨類生態與地景。（黃源明攝，嘉義林業分署提供）

