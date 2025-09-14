嘉義醋男刺死情敵判14年 聲請具保停押被駁回

嘉義地院國民法官今年7月依殺人罪判王男有期徒刑14年。示意圖，與本新聞無關（資料照）

2025/09/14 13:25

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉去年11月發生王姓男子赴鴿寮與情敵談判，卻以利刃刺殺陳姓男子的悲劇，嘉義地院國民法官審理後，依殺人罪判王男有期徒刑14年。王男日前聲請具保停押，嘉義地院認為，王男所涉為重罪罪責，有逃亡之虞，裁定駁回。

34歲王男與黃姓前女友於交往期間發生不快，黃女的陳姓男友力挺黃女，到網路社群IG嗆王男，王男認為受辱，去年11月12日凌晨2時許找了6名友人到水上鄉一處鴿寮和陳男談判時，涉嫌以利刃刺殺陳男致死。

今年7月，案依嘉義地院國民法官審理，依殺人罪判王男有期徒刑14年，可上訴。

王男日前委託律師聲請具保停押，主張王男始終坦承犯行，沒有逃亡之虞，請法院准予具保以代羈押。

法官審酌後，認為王男所涉為最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，於案發後丟棄凶器、血衣，拔除手機SIM卡丟棄，所為有湮滅證據之嫌；另經比對在場證人及同行友人證述，關於王男行兇動機、手段仍存歧異，同行友人證述避重就輕，非無袒護王男之嫌，有事實足認為有勾串共犯或證人之虞。

法官表示，本案雖一審宣判，案件尚未確定及執行。王男供稱案發後感到害怕、想逃跑，且於事發後，並未停留現場，且未前往警局自首，反而搭車四處遊蕩，堪認有逃避刑事訴追意圖，且迄未與被害人家屬達成和解，足認為脫免所涉重罪罪責，而有逃亡之虞，駁回具保停押聲請。

