戴紙枷隨大林城隍夜巡體驗古禮贖罪 9/21登場

嘉義縣大林城隍夜巡9月21日登場，安排信眾戴「紙枷」遊街祈消災解厄。（記者蔡宗勳攝）

2025/09/14 09:50

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大林妙修堂城隍殿9月21日（農曆7月30日）晚上將舉辦「夯枷夜巡」，由城隍爺率領神轎、八家將與陣頭出巡，再由道長主持科儀與誦經，依古禮為地方祈福、消災，呈現莊嚴肅穆的宗教精神，民眾也可藉由戴「紙枷」解厄。

妙修堂主委邱兆宗指出，城隍殿位於大林鹿堀溝旁，鹿堀溝在清朝、日治時期水鬼傳說不斷，包括曾有布袋戲班受邀在鹿堀溝旁邊演出，被叮嚀「千萬不能唸阿彌陀佛」。結果始終演不到天亮，直到有人忍不住喊出「阿彌陀佛」，竟瞬間天亮，觀眾也全都消失無蹤，後來地方立下阿彌陀佛碑撫慰亡靈。大林都城隍威靈公農曆7月會舉辦夯枷夜巡，也是要守護地方安定人心。

邱兆宗進一步說，城隍夜巡去年首次舉辦獲得熱烈迴響，大林都城隍旨示今年繼續辦理，而且擴大規模，包括「王馬」隨巡，嗩吶、家將與北管等，已經是大林最具代表性的宗教科儀。參與活動者將依循古禮，戴上城隍殿所準備的「紙枷」，隨城隍老爺一起上街同行，真心懺悔與自省，以求消除業障，儀式最後再進行「脫枷」，也就是完成贖罪，象徵重新出發。

道長樊光華指出，夯枷夜巡9月21日晚上7時15分起駕，行經大林市區街道，最終回到城隍殿完成「關鬼門」科儀，晚上11時進行關地獄門科儀，也象徵好兄弟收假、返回陰間。即日起受理報名，可至大林鎮中山路269號，或來電05-2652565。

