嘉縣Youbike逾5成站點每日平均使用未達10人次 審計室要求改善

嘉義縣去年7月設置第一期YouBike公共自行車以來，嘉縣審計室統計分析，發現部分租賃站使用率偏低，或有無車可借、無位可還情形，要求縣府檢討改善。（記者林宜樟攝）

2025/09/13 18:27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣府推動設置YouBike公共自行車，第一期去年7月在朴子市、太保市、民雄鄉、水上鄉及中埔鄉完成設置，將進行第二期計畫擴大服務區域，但嘉義縣審計室統計分析，第一期部分租賃站使用率偏低，或有無車可借、無位可還情形，要求縣府檢討改善，並運用大數據資料，評估增設站點妥適性，增進營運效益。

縣府委託微笑單車公司辦理「嘉義縣公共自行車租賃系統建置及營運管理」計畫，第一期已完成設置130站，提供1000輛自行車，第二期規劃在東石鄉、布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉、六腳鄉、新港鄉、溪口鄉、大林鎮、梅山鄉、竹崎鄉及番路鄉設置，預估增設100站及新增700輛。

嘉義縣審計室報告指出，經統計分析，第一期建置計畫各站點營運情形，發現逾5成站點每日平均使用次數未達10人次，第二期將設置的鄉鎮，人口數均未達3萬5000人，建議縣府未來除以民眾生活、通勤及通學優先考量，應研議運用大數據資料，結合縣內發展區域及觀光景點等進行設置，如規劃在串聯東石鄉至六腳鄉的朴子溪自行車道設站，改善公共運輸服務及提升營運管理經營成效。

縣府建設處長郭良江表示，各租賃站點啟用時間不同，民眾需時間養成使用習慣，已請廠商每月評估各站使用效益，後續將針對使用效益較低的站位召開檢討改善會議，研議改善策略或調整設站位置，發揮效益。

嘉義縣文化觀光局副局長宗金蘋說，嘉義縣自行車道多為舊鐵道改建，行經路線多為田園，以運動休閒為主，YouBike站點以通勤及結合大眾運輸站為主，是否共串結合，仍需考量，並有專用道設置及用地取得等問題要解決。

審計報告也指出，部分公共自行車租賃站建置地點影響通行空間，違反人行道最小淨寬規定，應檢討改善；郭良江說，影響通行空間站點為民雄鄉大學興農路口站，已完成改善。

