    首頁　>　嘉義縣

    為長輩圓夢！嘉義3對阿公阿嬤補辦婚禮見證真愛

    長輩身穿喜服依循傳統古禮完成人生重要時刻，並為老伴戴上「戒指氣球」。（華山基金會提供）

    2025/09/12 17:27

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕中秋節將至，華山基金會嘉義區今天在中埔寶島饗宴會館舉辦「中秋亮起來 鑽石圓夢婚禮」，包含華山服務長輩、義工、表演單位總計逾300人參與提前歡度佳節，為三對相伴一生的阿公阿嬤舉辦遲來的婚禮，幸福洋溢。

    嘉義縣社會局副局長鄭美玲、中埔鄉長李碧雲、義竹鄉長黃政傑、蔡易餘立委服務處副執行長蔡易達、網紅柯莉絲汀等今天到場為長輩祝福，中埔鄉衛生所、救國團嘉義市西區團委會、嘉義大學輔導與諮商學系共35位義工協助整場活動，及支援現場護理站。

    三對來自中埔、東石與民雄的長輩身穿喜服，依循傳統古禮踩瓦、過火爐、拜堂、交杯酒，在現場共同見證下，完成人生重要時刻，現場設計「幸福傳愛」互動遊戲，象徵愛情傳承，三對「新人」以「戒指氣球」互換誓約，氣氛熱鬧感人。

    嘉義縣九九慈善文化協會街藝表演與歌唱比賽常勝軍黃筱君歌唱，華山天使站站長帶領阿公阿嬤唱跳，還有上菜燈光秀，嘉義縣警察局中埔分局進行防詐騙宣導，提升老人防詐警覺及自我保護力。

    華山基金會表示，許多阿公阿嬤年輕時受家庭、經濟或環境限制，錯過婚禮，能為他們補上遺憾，也為廝守一生的真情畫下圓滿，期盼透過婚禮傳達「用心讓長輩開心」的精神。華山基金會呼籲社會一同關注偏鄉老人，目前正進行「愛老人 中秋亮起來」公益活動，邀請各界認助「中秋關懷禮」，每份380元，或支持到宅服務車每輛100萬（可隨喜），愛心專線05-2831003，楊先生。

    華山基金會嘉義區今天為3對阿公阿嬤一圓婚禮夢。（記者林宜樟攝）

