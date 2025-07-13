嘉義復電率98％ 台電超人空拍畫面曝光

台電工程人員搶修畫面曝光，在半空中拉線修復。（台電嘉義區營業處提供）

2025/07/13 10:52

〔記者王善嬿／嘉義報導〕「丹娜絲」颱風7月6日自嘉義布袋登陸，造成嘉義地區曾停電戶數逾26萬戶，全國台電人車紛紛支援嘉義搶修，嘉義復電率達98%。隨民眾網路分享台電員工暴雨、涉水冒著危險搶修影像，太太、女友紛紛在臉書、Threads隔空甜喊「辛苦了，我的台電超人」，吸引網友分享狂讚。台電嘉義區營業處今公布搶修的空拍畫面，工程人員雖穿著安全防護裝備，然而仍不時需懸掛半空中拉線，十分驚險。

立委蔡易餘昨臉書貼文，說明台電搶修義竹鄉竿仔寮進度，並分享台電人員半身泡在水裡搶修的多張照片，其中一名員工妻子在「我是中壢人」臉書社群轉發照片，說先生是台電外包廠商人員，從桃園到嘉義搶修倒塌的電桿和線路維修，已經一星期沒回家了，「去嘉義日夜顛倒的搶修停電的電力，希望他能早日回家休息」，千名網友留言「謝謝你們的付出」、「令人尊敬」。

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台電搶修邁入第8天，嘉義縣停電戶數剩餘3875戶，台電嘉義區營業處表示，截至13日，嘉義地區復電率突破98%，展現連日持續作戰成果。

台電嘉義區營業處說，在完成全面復電之前，所有搶修人員都不鬆懈，由於此次災情嚴重，施工難度遠超以往，包括沿海地區泥濘不通、電桿斷裂密集、重機具進出受阻，工程人員必須先清除倒塌舊桿與路樹，再一根根立起超過1噸電桿，才能架線送電；因尚未復電的地區用戶分散，有時得重建20支電桿，才能恢復不到5戶電力，即使如此，嘉義區處人員從山區到沿海，以「兵力重配」方式，持續集中火力搶進。

台電工程人員日夜搶修，嘉義復電率已超過98%。（台電嘉義區營業處提供）

台電搶修空拍畫面曝光，整排工程車與人員搶修。（台電嘉義區營業處提供）

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