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    首頁　>　嘉義縣

    嘉義縣127所校園樹木傾倒 機具進駐清除目標9月前復原

    嘉義縣遭受丹娜絲颱風肆虐，重創百餘所校園，縣府目標9月開學前全數復原。圖為布袋國小校園樹木傾倒。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣遭受丹娜絲颱風肆虐，重創百餘所校園，縣府目標9月開學前全數復原。圖為布袋國小校園樹木傾倒。（記者林宜樟攝）

    2025/07/12 16:21

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣遭受丹娜絲颱風肆虐，除相關設施、路容、電力受損外，校園也受巨大影響，樹木傾倒成災，現有127所校園待恢復，整理量龐大，今天各重機具進入校園清除，因數量龐大，縣府目標9月開學前全數復原。

    縣長翁章梁今天到布袋鎮布袋國小關心復原情形，為盡速恢復校園，縣府持續督導學校團隊全力救災，翁章梁表示，現在由教育處、環保局、學校合力處理，環保局調動工班交由教育處協調使用，但因雲嘉南地區受損嚴重，工班調動不易，若學校自己也有調動工班的能力，則由縣府花錢、學校自行處理，當主要道路都清理到一定程度後，會協調外縣市人力調度至學校拚復原。

    縣府教育處表示，颱風造成布袋東石嚴重損害，布袋國小受重創，學校暑期夏令營將開辦，必須儘速復原；校長劉威志表示，颱風來時學校停電，淹水淹40公分，大樹倒塌20多棵，學校人員先清理，復電後再將水抽出去，今天縣府派工班來清理樹木，整理教學區，讓環境更安全，小孩送到學校照顧，可分擔受災家庭的負擔，盡力重整家園。

    翁章梁表示，風災樹倒影響交通、公園受損嚴重，各地電力、電訊也因而中斷，已協調數位發展部、國家通訊傳播委員會調動臨時基地台，也與三大電信業者聯繫整修。停電戶數減少，台電希望這2天恢復大聚落的供電；排水溝阻塞，環保局與鄉公鎮市公所則發起清溝運動、消毒，逐步按照輕重緩急處理。

    嘉義縣長翁章梁到布袋國小勘查樹木清除情形。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁到布袋國小勘查樹木清除情形。（記者林宜樟攝）

    重機具清除斷枝殘木。（記者林宜樟攝）

    重機具清除斷枝殘木。（記者林宜樟攝）

    清除樹木中。（記者林宜樟攝）

    清除樹木中。（記者林宜樟攝）

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