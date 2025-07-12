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    首頁　>　嘉義縣

    災區東石臥龍港代天府「迎客王」 手轎、大四輪轎衝「龍溝」

    水中「迎客王」是百年傳統。（記者林宜樟攝）

    水中「迎客王」是百年傳統。（記者林宜樟攝）

    2025/07/12 16:32

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣遭丹娜絲颱風重創大停電，到今天仍有約1萬戶停電，東石鄉洲仔村前天剛復電，信仰中心臥龍港代天府今天舉辦已延續百年的「迎客王」，盛大隊伍與人潮用信仰的力量為災區帶來重生的喜悅。

    東石鄉臥龍港代天府主祀五府千歲，百年來在農曆六月十八日池府王爺誕辰時舉辦「迎客王」儀式，手轎及大四輪轎會衝入「龍溝」水中，迎請客王上轎舉辦「宴王會」，擺放數百桌供品招待好兄弟，主委陳俊益、副主委陳義豐今天邀請信眾參與儀式，熱鬧滾滾。

    「迎客王」儀式時，大批信眾集結，扛著大四輪轎與手轎衝進水中，神轎在水中漫步，將代天巡狩迎請到轎上，依序上岸，將客王請回廟內舉辦「宴王會」，由王爺們宴請代天巡狩享用山珍海味，經一日宴請之後，再舉辦送客王回家儀式。

    臥龍港代天府總幹事鄭清全說，這次颱風來襲當天全村停電，村內有10多間民宅屋頂受損，颱風來襲造成災害及停電多日，曾思考要不要停辦「迎客王」，然而多年來連颱風都未停辦，經向神明請示，決定一定要辦，經過3到4天後終於來電，很感謝台電人員不眠不休搶修，讓重要的信仰儀式能順利延續，今晚6點30分平安福宴，7點30分更有高空煙火施放，用璀璨的煙火見證災區民眾堅強的意志。

    數百桌供品。（記者林宜樟攝）

    數百桌供品。（記者林宜樟攝）

    供品邀請好兄弟享用。（記者林宜樟攝）

    供品邀請好兄弟享用。（記者林宜樟攝）

    池府王爺誕辰。（記者林宜樟攝）

    池府王爺誕辰。（記者林宜樟攝）

    盛大的迎客王儀式。（記者林宜樟攝）

    盛大的迎客王儀式。（記者林宜樟攝）

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