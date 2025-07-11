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    嘉縣番路柿子災損逾7成 農民嘆：40年最慘

    嘉義縣番路鄉柿子將進入盛產，卻遭遇颱風、豪雨，受損嚴重。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣番路鄉柿子將進入盛產，卻遭遇颱風、豪雨，受損嚴重。（記者王善嬿攝）

    2025/07/11 16:07

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風加上連日豪雨，嘉義縣番路鄉柿子農損達7成以上，農民嘆「40年來最慘的一次」。番路鄉農會總幹事趙幸芳今勘災表示，將以最好價格收購今年的柿子，全力協助農友渡過難關。

    趙幸芳今到農園勘災，了解農民心聲，她說，冰雹加上颱風後連日大雨，番路鄉許多果園宛如戰場，未成熟的柿子、酪梨、荔枝、龍眼鋪滿地，枝椏斷裂、泥濘不堪，原本結實纍纍的果樹，如今僅剩零星果實，且多數因風吹碰撞嚴重瘀傷、裂果，幾無商品價值。

    「光是有機肥就花了40萬元，一夕之間全泡湯。」種植柿子近40年的許姓農友說，今年原本是產量最好的年份，不料一場風災讓所有希望歸零。

    趙幸芳表示，番路鄉農會第一時間啟動災後行動，全面支援，協助媒合次級品加工與轉銷路徑，同時提供後續復耕建議。

    番路鄉農會指出，後續協助農友完成災損申報，並透過保價收購、資源整合、行銷輔導三大面向，撐起農民受災後的第一哩路，陪伴他們走好下一哩路。

    柿子即將進入產季，番路鄉農會也呼籲全台民眾，實際購買與分享支持番路農產品，「用購買力挺農民」。

    嘉義縣番路鄉農會總幹事趙幸芳今勘災，承諾啟動保價收購，並將協助行銷，陪農民渡過難關。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣番路鄉農會總幹事趙幸芳今勘災，承諾啟動保價收購，並將協助行銷，陪農民渡過難關。（記者王善嬿攝）

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